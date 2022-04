Marvel doit choisir Daniel Radcliffe dans le rôle de Wolverine, déclare Sandra Bullock

Sandra Bullock pense que Marvel devrait continuer à la lancer La cité perdue co-vedette Daniel Radcliffe en tant que nouveau Carcajou. S’adressant à It’s Gone Viral, Bullock et Radcliffe ont discuté du fan-casting, l’actrice se demandant pourquoi Marvel Studios n’avait pas encore fait Harry Potter star Daniel Radcliffe la version du MCU du X Men favori des fans.

« Les gens de Wolverine, pouvez-vous s’il vous plaît juste le jeter? Faites-le. Arrêtez de vous promener sur la pointe des pieds et de demander aux gens de demander à la presse. Il suffit de lancer l’homme. »

Suite à la conclusion de l’héritage très célèbre de Hugh Jackman en tant que Carcajouqui a pris fin en 2017 avec Loganles fans se demandent depuis lors qui brandira les griffes d’adamantium. Harry Potter et Homme de l’armée suisse La star Daniel Radcliffe fait souvent de nombreuses listes de fans aux côtés de Tom Hardy, Jared Keeso et, sûrement le choix parfait, Danny DeVito. Alors que beaucoup pensent également que faire de Radcliffe le nouveau Carcajou équivaudrait à un acte criminel, d’autres pensent que l’acteur a l’allure de décrocher le rôle de Logan.

Avec le X Men maintenant sous l’égide de Marvel et Disney, ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que Wolverine et le reste des mutants ne partagent l’écran avec Doctor Strange, Spider-Man, Thor et le reste des héros de Marvel Cinematic Universe. Mais est-ce que ce sera Daniel Radcliffe qui arborera le spandex jaune et bleu ?

Eh bien, malgré l’insistance de Sandra Bullock, l’acteur lui-même a répondu aux rumeurs et suggestions dans le passé, les qualifiant de fausses et improbables. « J’ai entendu ça. C’est quelque chose qui revient de temps en temps ces dernières années, et à chaque fois que ça revient, je me dis : « Ce n’est pas vrai. Il n’y a rien derrière ça » », a expliqué l’acteur. « Et tout le monde se dit : ‘Oh, il a dit que c’était peut-être vrai !’ Je me dis : ‘Non, je ne l’ai pas fait, j’ai dit le contraire !’ De temps en temps, je vais m’ennuyer à répondre à la question de manière sensée, alors je vais faire une blague. Chaque fois que je fais une blague, je me dis : « Pourquoi as-tu fait ça ? Ça va se mettre… ‘ Alors, l’autre jour, je me suis dit : ‘Prouvez-moi que j’ai tort, Marvel !’ Et puis ça a déclenché tout un truc. »





Daniel Radcliffe jouera le méchant face à Sandra Bullock et Channing Tatum dans The Lost City





Mettre tous les espoirs et rêves de voir Daniel Radcliffe comme Carcajou d’un côté, l’acteur peut actuellement être vu comme un méchant face à Sandra Bullock et Channing Tatum dans la comédie d’aventure La cité perdue.

Sorti par Paramount Pictures aux États-Unis le 25 mars La cité perdue suit Sandra Bullock dans le rôle de Loretta Strange, une romancière à succès mais déprimée, et Channing Tatum dans le rôle de son modèle de couverture sympa mais sombre, Alan Caprison. Alors qu’elle est en tournée pour promouvoir son nouveau livre avec Alan, Loretta est kidnappée par un milliardaire impitoyable et excentrique qui espère pouvoir le conduire au trésor perdu d’une ancienne ville à partir de sa dernière histoire. Déterminé à prouver qu’il peut être un héros dans la vraie vie et pas seulement sur les pages de ses livres, Alan part à sa rescousse.









Daniel Radcliffe est le méchant dans The Lost City of D de Sandra Bullock

