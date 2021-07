Marvel dit stop aux spoilers Spider-Man: No Way Home et viens de passé à l’action

Le calendrier de sortie de la phase 4 du MCU en 2021 est marqué le 17 décembre car ce jour sera publié Homme araignée: NO WAY HOME. Le film génère tellement d’attentes que même en pleine production les théories qui sont tissées autour sont infinies. Marvel le sait et c’est pourquoi a trouvé une stratégie ingénieuse afin que les spoilers ne fuient pas de la bande. De quoi s’agit-il?

L’anxiété à propos du film a augmenté ces dernières heures car la version qui indique la participation de Tobey Maguire et Andrew Garfield au Spider-Verse s’est à nouveau installée. De plus, la célèbre journaliste Grace Randolph a confirmé que Charlie Cox apparaîtra à l’écran dans son rôle de Daredevil.

@SpiderManMovie

Comme les fuites ont commencé avant même que le film ne soit tourné, Marvel a pris des mesures et a pensé à un moyen d’arrêter les spoilers. Tel que rapporté par le site Heavy Spoilers,

plusieurs fins alternatives ont été enregistrées pour induire en erreur et que peu savent ce qui finira par se passer.

En fait, le niveau de discrétion géré par la franchise a été reconnu par Tom Holland lui-même dans une interview en février. Bien qu’il ait qualifié la production de « le film de super-héros individuel le plus ambitieux jamais réalisé », Il a également reconnu qu’il ne savait pas si les versions de Maguire et Garfield.

Cette stratégie pour éviter les spoilers ne sera pas une nouveauté pour Marvel. Pour Avengers: Endgame, des fins alternatives ont été enregistrées pour le personnage d’Iron Man. Jeff Ford, éditeur du film, Il a avoué plus tard que « des dizaines de versions » ont été filmées à la demande de Robert Downey Jr.. L’acteur a voulu improviser différentes réactions pour ce moment.