Marvel dévoile le premier Captain America amérindien

Marvel Comics a dévoilé le premier super-héros amérindien Captain America.

80 ans après les débuts de Steve Rogers dans une bande dessinée Marvel, le monde est présenté à Joe Gomez, décrit comme le « Captain America de la tribu Kickapoo ».

Il s’associera avec Steve Rogers, Bucky, Sam Wilson et John Walker dans une bande dessinée à venir pour trouver le bouclier manquant de Cap.

Les États-Unis de Captain America # 3 explorera l’histoire d’origine de Joe et comment il a trouvé et s’est associé à Steve et au gang.

Joe Gomez est une idée originale du géoscientifique et écrivain Lipan Apache Darcie Little Badger et de l’artiste de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq David Cutler.

Darcie a déclaré dans un communiqué à quel point il était incroyable de voir les peuples autochtones du pays figurer dans le scénario de Captain America.

Crédit: Marvel

«Quelque chose que j’aime chez Joe, c’est son travail quotidien. Il représente tout ce qu’il représente en tant que héros», explique Little Badger.

« Vous voyez, Joe Gomez est un ouvrier du bâtiment, un constructeur dans un monde en proie à la destruction. Chaque fois qu’un vaisseau spatial s’écrase sur un pont ou qu’un supervillain transforme un pâté de maisons entier en décombres, des gens comme Joe refont les choses ensemble.

«Un travail comme celui-là peut sembler ingrat, mais Joe aime vraiment aider sa communauté à survivre et à prospérer.

«C’est pourquoi il ne facturera pas aux aînés pour les services de réparation à domicile (le rabais senior de Joe Gomez est de 100%). C’est aussi pourquoi il est prêt à risquer sa vie pour sauver les autres.

«Je connais beaucoup de gens comme Joe – dont beaucoup sont des membres de ma famille autochtone – donc c’était merveilleux d’aider à développer un personnage avec ses valeurs, sa force et ses compétences extrêmes en matière de grutier.

L’artiste David Cutler a ajouté: «Je ne peux pas vraiment exprimer la fierté que je ressens de faire partie de l’équipe qui arrive à présenter Joe au monde.

« L’univers Marvel est la plus grande scène qui soit, et amener un nouveau héros des Premières Nations dans ce lieu signifie plus que je ne peux le dire. »

La série de bandes dessinées de Les États-Unis de Captain America tourne autour de la recherche du bouclier volé de Cap.

Le voleur cible un monument culturel du Kansas et espère «mettre une tache permanente sur l’image de Captain America».