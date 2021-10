Marvel développerait les séries Monica Rambeau, Xialing et Sharon Carter

Les Univers cinématographique Marvel c’est un monde en constante expansion. Les héros et les méchants sont joués tandis que différentes phases sont libérées et le contenu éblouit le fandom qui valorise le travail de Kevin Feige. Bien sûr, le cerveau derrière le phénomène qu’est le MCU au cinéma et Disney+ Il a admis qu’il travaillait 5 ans à l’avance. De cette façon, entrelacer des histoires et développer des sagas peut être un peu plus facile.

Récemment, la possibilité d’une scission de WandaVision centré sur le caractère de Agatha Harkness, le méchant de cette émission. Mais ce ne serait pas le seul spectacle que merveille Je penserais à apporter le format de streaming via la plate-forme Disney+. Il est question de trois alternatives à propos de personnages déjà introduits avant le Univers cinématographique Marvel.

Nouvelle série Marvel en route

Les Disney + jour aura lieu le 12 novembre tandis que le Journée des investisseurs Disney aura lieu en décembre. Ces dates semblent idéales pour les annonces que les initiés anticipent. Par exemple, il est question d’un autre spin-off de WandaVision, dédié à monique rambeau, qui apparaîtra également dans le film Les merveilles en novembre 2022. Teyonah Parris est l’actrice qui donne vie au personnage dans le MCU.

Un autre spin-off ? Dans ce cas, il résulte de Shang-chi et est centré sur Xialing, la sœur du jeune héros qui s’est retrouvé à la tête de l’organisation criminelle connue sous le nom de Dix anneaux et dont ils ont déjà prévenu que nous aurons plus de nouvelles à l’avenir. L’actrice qui personnifie Xialing il est Meng’er Zhang. Y aura-t-il de la place pour voir ton frère Shang-chi dans la série de Disney+? Le héros a acquis une grande popularité avec son film.

Enfin, les rapports indiquent la possibilité qu’ils projettent une série sur Sharon charretier, quelque chose qui se terminerait avec ce que nous avons vu à la fin d’un autre spectacle : Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, où il a été établi qu’elle est la Courtier de pouvoir et fonctionnerait comme un méchant dans le futur de Univers cinématographique Marvel. L’actrice en charge du personnage est Emily VanCamp.

Toujours pas abonné Disney+ accéder aux contenus exclusifs de merveille Qu’est-ce que la plate-forme a? S’abonner dans ce lien. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂