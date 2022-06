Marvel développera-t-il le film Starfox avec Harry Styles ?

merveille

Harry Styles est apparu dans la scène post-crédits d’Eternals en tant que Starfox et depuis lors, il y a eu beaucoup de spéculations sur l’avenir de ce héros dans les films.

©IMDBHarry Styles

Harry Styles est apparu dans la scène post-générique de Éternels avec des nouvelles d’une grande importance pour certains membres de cette équipe de héros immortels. Le film en question n’a pas été bien accueilli par les critiques et les fans, mais établir le musicien comme Starfox, le frère de Thanos, était une décision intelligente de la part des responsables du film. Univers cinématographique Marvel.

L’artiste britannique a participé à différents films tels que dunkerquesous la direction de l’emblématique Christopher Nolan, et l’imminence Ne t’inquiète pas chérie Oui mon policier. De cette façon, Styles fait une solide carrière dans l’industrie cinématographique hollywoodienne qui ne manque pas le magnétisme que la figure de ce chanteur exerce sur sa solide base de fans.

Harry Styles et Marvel sont une bonne combinaison

Le projet SRP signalé la possibilité que merveille développer un film Starfox mettant en vedette Harry Styles. L’acteur qui a joué piper le troll dans Éternels, Patton Oswalta évoqué cette possibilité lors d’un entretien avec BD. La vérité est qu’au début de l’entretien, l’interprète avoue à son interlocuteur que « je n’entends rien » sur cette possibilité.

« Ce serait incroyable si la suite était avec le personnage de Harry Styles. J’aimerais que ce soit vrai, car il me semble qu’à chaque fois que Marvel Studios a lancé les dés sur ce genre de héros inconnus, tout le monde se dit: « Oh, qui diable se soucie de ça? » Et puis ils finissent toujours par travailler. »a déclaré l’acteur et nommé des franchises comme Gardiens de la Galaxie, Ant-Man Oui Mme Merveille.

Starfox, le frère de Thanos, a la capacité de contrôler les pouvoirs des autres, ce qui fait de lui un héros inestimable face aux pires méchants du monde. Univers cinématographique Marvel. Cependant, le personnage en charge de Harry Styles est répertorié comme un fêtard qui utilise sa capacité à gérer le désir des femmes, c’est pourquoi il est aussi connu sous le nom de Érosen l’honneur de la mythologie grecque.

