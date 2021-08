Marvel développe-t-il secrètement un film Secret Wars pour la phase 5 ?

Depuis que les premiers indices de l’univers cinématographique de Marvel sur la route du multivers sont devenus évidents, les fans se demandent où tout cela mène? Alors que certains se sont concentrés sur le moment où nous verrons Galactus et les autres grands méchants du canon Marvel entrer en jeu, d’autres se sont intéressés uniquement à ce que sera le prochain événement de style « Infinity War » et à quelle forme il pourrait prendre. Il a été suggéré par quelques éléments de preuve circonstancielle qu’il pourrait y avoir un Guerres secrètes film venant réorganiser l’ensemble MCU comme nous le savons. Le nouveau film pourrait potentiellement entraîner l’insertion du X Men et d’autres actuellement les personnages de l’image dans la chronologie principale du MCU.

Il y a eu un certain nombre d’histoires de bandes dessinées qui sont passées par le Guerres secrètes nom, mais une entrée plus récente de Jonathan Hickman publiée en 2015 a déjà été citée par les fans de Marvel comme un ajustement parfait pour la finale de l’arc Multiverse. Cette histoire particulière a vu de nombreuses dimensions du multivers entrer en collision pour rétablir une toute nouvelle chronologie centrale avec des aspects des autres univers combinés en une seule véritable chronologie.

Récemment, Jim Shooter, l’ancien rédacteur en chef de Marvel Comics, était présent à un panel Megacon en Floride lorsqu’il a révélé que Marvel lui avait récemment demandé d’écrire un roman basé sur le Guerres secrètes scénario qu’il a écrit en 1984. Lorsqu’il s’est agi de signer un contrat, Shooter a refusé l’offre lorsqu’il s’est rendu compte que le contrat concernait en fait quelque chose de beaucoup plus complexe qu’un simple roman. Il a ensuite été contacté par le vice-président principal des opérations et de l’approvisionnement de l’édition chez Marvel Entertainment, David Bogart, qui lui a proposé un contrat de travail à la location avec un chèque de paie de 10 000 €. Étant dans l’industrie depuis des décennies, Shooter pensait que tout cela revenait à Disney couvrant les aspects juridiques pour faciliter un projet de Guerres secrètes dans le MCU, et il a posé à Bogart la question: « Cela signifie que vous faites un film, n’est-ce pas? » Lorsque Bogart a répondu: « Je n’ai pas le droit de vous le dire », Shooter a dit qu’il a simplement répondu: « Je pense que vous venez de le faire. »

C’est loin d’être un secret qu’il y a eu un certain nombre de problèmes récemment soulevés au sujet des créateurs de bandes dessinées d’il y a des décennies qui ne reçoivent pas les récompenses financières qui devraient venir avec leurs intrigues et leurs personnages utilisés dans de nombreux films à gros budget. L’approche sur Shooter pourrait montrer qu’il existe un plan pour apporter une sorte de Guerres secrètes film sur les écrans à l’avenir. Même si le Guerres secrètes film n’a pas été officiellement annoncé, les frères Russo ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de le réaliser.

Avec Loki ayant déjà établi qu’il y avait déjà eu une guerre multivers dans la chronologie de Marvel, et maintenant avoir rouvert le multivers et apporté les premiers pas vers l’arrivée de Kang le Conquérant, il semble que cela pourrait être un Guerres secrètes événement qui éclipserait les événements de Avengers : Fin de partie que tout cela se prépare. L’issue d’un tel événement ne ferait pas que réaffirmer une chronologie unique à la MCU, aussi redémarré que cela puisse être, mais comme mentionné, cela expliquerait également l’arrivée des goûts du X Men et Les quatre Fantastiques dans la chronologie après qu’ils aient été portés disparus pendant si longtemps. Les fans de Marvel Cinematic Universe ont commencé à spéculer qu’un lien avec Avengers 5: Secret Wars peut être trouvé dans Spider-Man: Far From Home.

N’oublions pas non plus que ce n’est que l’année dernière que les frères Russo ont été cités disant qu’ils parlaient de faire un film de Secret Wars depuis un certain nombre d’années et que ce serait « le plus grand film que vous puissiez imaginer, alors c’est ce qui nous passionne vraiment dans l’histoire – l’ambition de celle-ci est encore plus grande que l’ambition du Saga de l’infini. » Il a fallu 11 ans pour Fin du jeu, il est donc tout à fait possible que quelque part juste au-delà de l’ardoise Marvel connue, Guerres secrètes pourrait se cacher quelque part dans la phase 5, prêt à tout changer à nouveau. Cette histoire nous vient de : bande dessinée