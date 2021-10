Marvel : de nouvelles affiches d’Eternals, le nouveau film réalisé par Chloé Zhao

Après une année assez tranquille en raison de la pandémie, Les studios Marvel est revenu au cinéma avec des films comme Veuve noire, Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux et Venin. Mais 2021 n’est pas encore terminé et il y a encore de grandes premières à venir. Éternels, le prochain film réalisé par l’acteur oscarisé Chloé Zhao, devrait être l’un des favoris de cette saison grâce à une intrigue intéressante et un casting plus que prometteur.

Et c’est qu’après ce qui s’est passé en Avengers : Fin de partie, maintenant une race immortelle de héros d’élite qui ont vécu secrètement sur Terre pendant des années pour protéger et nourrir les civilisations, est obligé de sortir de l’ombre pour se rallier et affronter le plus vieil ennemi de l’homme – les Déviants. Parmi les acteurs, démarquez-vous Richard Madden, Gemma Cha, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Kit Harrington et Angelina Jolie. Découvrez les nouvelles affiches et les descriptions officielles de chacun de ses personnages ici !

+ Un par un : qui sont les Éternels ?

10. Ikaris (Richard Madden)

Ikaris est le chef tactique le plus puissant et éternel. Il est fier de garder les autres Éternels en sécurité. D’une grande fibre morale, attentionné et charismatique, Ikaris a le pouvoir d’une force incroyable, est capable de voler et a la capacité de projeter des rayons d’énergie cosmique intense avec ses yeux. Lorsque les monstrueux Déviants reviennent après des siècles, Ikaris mène la tâche de rallier les Éternels dispersés à travers le monde pour affronter et arrêter cette nouvelle menace.

9. Sersi (Gemma Chan)

Sersi est une éternelle qui a une grande affinité pour l’humanité et qui se sent tout aussi bien à travailler dans un musée en tant que conservatrice qu’à sauver les humains du danger des déviants. Sersi a la capacité de manipuler la matière, en changeant la composition de tout matériau non sensible qu’elle touche. Elle est amoureuse d’Ikaris depuis des siècles et l’aide à recruter les Éternels pour une dernière mission.

8. Ajak (Salma Hayek)

Ajak est le chef spirituel des Éternels, dont la sagesse les a guidés depuis leur arrivée sur Terre depuis leur planète natale pour défendre l’humanité contre les Déviants et aider les humains à progresser vers la civilisation moderne d’aujourd’hui. Non seulement Ajak est capable de guérir à la fois les humains et les Éternels, mais il peut également communiquer avec les Célestes, des êtres cosmiques d’une puissance incroyable qui travaillent avec les Éternels pour protéger l’univers.

7. Théna (Angelina Jolie)

Thena, une guerrière féroce qui est plus à l’aise au combat que partout ailleurs, a la capacité d’utiliser l’énergie cosmique pour façonner n’importe quelle arme de poing à laquelle elle peut penser. Souvent maussade et distante, elle a noué avec Gilgamesh une étrange amitié qui dure depuis des siècles.

6. Gilgamesh (Don Lee)

Gilgamesh, le plus fort et le plus gentil des Éternels, devient le partenaire de facto de Thena lorsque des événements du passé les exilent tous les deux des autres Éternels. Capable de projeter un puissant exosquelette d’énergie cosmique, Gilgamesh est un guerrier féroce qui est devenu légendaire pour ses combats avec les Deviants à travers l’histoire.

5. Lutin (Lia McHugh)

Sprite est un éternel qui semble être une fille de 12 ans qui a la capacité de créer des illusions très réalistes. Son amitié avec Sersi cache une grande tristesse car l’humanité la traite comme une enfant depuis des siècles. Mais Sprite est beaucoup plus fort et plus intelligent qu’il n’y paraît, ce qui sera utile lorsque les Eternals feront face au nouveau danger posé par les Deviants.

4. Phastos (Brian Tyree Henry)

Phastos, un Éternel doté du pouvoir d’invention, est capable de créer tout ce qu’il peut imaginer, tant qu’il a suffisamment de matière première à sa disposition. Au fil des siècles, Phastos a contribué à propulser l’humanité vers la technologie, gardant toujours son génie caché dans l’ombre.

3. Kingo (Kumail Nanjiani)

Kingo, un Éternel avec le pouvoir d’émettre des projectiles d’énergie cosmique de ses mains. Au fil des siècles, il a été séduit par l’idée de gloire. Aujourd’hui, c’est une célèbre star de Bollywood qui doit abandonner sa vie de richesse et de célébrité pour aider les Eternals à repousser le nouvel assaut des Deviants.

2. Makkari (Lauren Ridloff)

Makkari, la femme la plus rapide de l’univers, utilise sa supervitesse cosmique pour rechercher des planètes pour les Éternels. Au fil des siècles, elle a exploré chaque centimètre carré de la Terre, et à cause de cela, elle est un peu désillusionnée à l’idée de rester sur Terre alors qu’il y a d’innombrables autres planètes à explorer. Mais la connaissance de la Terre de Makkari est essentielle pour aider les Éternels à sauver la planète.

1. Druig (Barry Keoghan)

Druig, un Éternel qui peut utiliser l’énergie cosmique pour contrôler l’esprit des humains, s’est détourné des autres Éternels parce qu’il n’est pas d’accord sur la façon dont ils ont interagi avec l’humanité au fil des siècles. Distant et puissant, il est souvent difficile de déterminer s’il est ami ou ennemi.

