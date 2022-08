Marvel : de nouveaux détails sur la participation de Charlie Cox à She-Hulk

in

MERVEILLE

Le protagoniste de Daredevil devrait faire ses débuts à Disney + aux côtés de Tatiana Maslany. C’est ce qu’a dit Kat Coiro, réalisatrice de la série, à propos de son personnage.

©Disney+L’apparition de Charlie Cox dans She-Hulk a été confirmée.

Studios Marvel se poursuit avec une série importante de premières : après Moon Knight, Docteur Strange dans le multivers de la folie, Mme Marvel Oui Thor : Amour et tonnerre, une nouvelle version est sur le point d’arriver. Il s’agit de She-Hulk : Défenseur des hérosla fiction mettant en vedette Tatiana Maslany à ajouter au catalogue Disney+ ce même mois. De cette façon, il rejoint la collection de séries encadrées dans l’univers cinématographique Marvel disponible sur la plateforme de streaming.

Depuis que la compagnie de Kevin Feige s’est aventurée dans ce nouveau format, l’accueil du public est plus que positif. Rappelez-vous juste la fureur de WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Loki, Et si… ? Oui oeil de faucon en 2021, pour comprendre la bonne prédisposition des téléspectateurs pour ces nouveautés. C’est qu’il ne passera pas inaperçu : dans la série aussi Mark Ruffalo jouera le rôle de Hulkreprenant le rôle de l’un des Avengers originaux.

Après la sortie de Je suis Groot le 10 août sur Disney+, le prochain jeudi 18 nous verrons le premier épisode de elle hulk. Avec des diffusions hebdomadaires, le studio fera le pari de présenter cette nouvelle super-héroïne sur un ton comique et en s’inspirant de sac à puces. Mais ce duo ne sera pas seul ! De plus, il fera partie du casting cox charliele protagoniste de Daredevil.

de quoi s’agit-il exactement elle hulk? La série suit Jennifer Walters, une avocate célibataire de trente ans qui est aussi un géant vert aux super pouvoirs. Tout en se spécialisant dans les affaires judiciaires liées au surhumain, il croisera dans ses neuf épisodes des personnages déjà connus du public tels que Hulk, Tim Roth comme abomination et Benoît Wong comme Wang. Ils collaboreront également à leurs actions Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass et Renée Elise Goldsberry.

Depuis 2015, Charlie Cox incarne Daredevil dans sa propre série solo. Après son apparition dans Spider-Man : Pas de retour à la maison Quoi Matt Murdockest prêt à revenir sur Disney + et sa première incursion se fera dans elle hulk. A propos, Kat Coirole directeur du projet, a déclaré : «Les deux personnages coïncident dans l’esprit. Je suis vraiment ravi que Daredevil fasse une apparition, car je pense qu’il va être un favori du public. Je ne peux pas en dire plus car la police Marvel est réelle et je ne veux pas être arrêtée par eux.”.

Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme.

