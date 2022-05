Marvel : Daniel Craig a failli incarner ce personnage dans Doctor Strange 2

MERVEILLE

L’acteur prévoyait de rejoindre l’univers cinématographique Marvel en 2022. Découvrez les scènes qu’il partagerait avec Elizabeth Olsen et Benedict Cumberbatch.

© GettyDaniel Craig très proche de rejoindre le MCU.

Le Univers cinématographique Marvel Il est un expert dans la promotion de la notoriété des jeunes personnalités qui rejoignent la franchise. Ainsi, des acteurs comme Tom Holland ou Hailee Steinfeld ont obtenu, à leur jeune âge, une reconnaissance mondiale en peu de temps. Mais en plus, le studio de super-héros a une place pour les grandes stars de cinéma qui souhaitent en faire partie avec un personnage fixe ou un caméo. Oui Daniel CraigIl a été tenté de saisir cette opportunité.

L’acteur a une longue carrière dans laquelle abondent les productions renommées. Mais, en plus, il connaît très bien les franchises et les suites : de 2006 à 2021, il a joué James Bond et a joué dans une série de films qui ont été enregistrés dans les amoureux du personnage créé par Ian Fleming. Alors que le monde débat pour savoir qui sera son successeur, la célébrité ne perd pas de temps et réfléchit à de nouveaux projets à intégrer à sa filmographie.

En ce sens, l’occasion qui faisait l’objet de rumeurs depuis des mois est venue : son apparition dans l’univers cinématographique Marvel. Sans rôle confirmé, il est apparu à plusieurs reprises que Daniel Craig avait eu des pourparlers avec la société de Kevin Feige pour rejoindre la franchise. Apparemment, tout était décidé pour que l’acteur apparaisse dans Doctor Strange dans le multivers de la foliela dernière sortie en studio avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen.

Alerte spoil! Si vous avez vu le film réalisé par Sam Raimi, vous savez qu’il regorge de camées et d’apparitions emblématiques. L’un d’eux était très attendu : Patrick Stewart dans le rôle du Professeur X. Mais ils ont aussi surpris par une participation inoubliable : Jean Krasinski dans la peau de richards de roseauc’est-à-dire, monsieur fantastique. Quoi qu’il en soit, ce rôle était initialement réservé à Daniel Craig.

Cela a été fait savoir par Justin Kroll, un journaliste de Deadline : «Fait amusant, Krasinski n’était pas le premier choix. L’acteur qui devait à l’origine jouer le rôle devait filmer, mais lorsqu’il y a eu un pic de cas de coronavirus, il a reculé parce qu’il vivait à Londres. Il pensait que ça ne valait pas le risque d’apporter le virus à sa famille pour une petite scène”. De cette façon, il a été confirmé que Daniel Craig était sur le point de rejoindre le MCU, donc les chances que cela se produise dans un prochain film sont plus que élevées.

