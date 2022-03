Marvel contre DC : Andy Serkis décide de sa franchise préférée après sa prestation dans The Batman

MERVEILLE / DC

Il n’y avait pas qu’Alfred Pennyworth dans le film avec Robert Pattinson ! C’était son passage dans Black Panther, Avengers et Venom.

© GettyAndy Serkis joue Alfred Pennyworth dans The Batman.

le films de super-héros ils peuvent ne pas obtenir les meilleures critiques. Mais un facteur est indéniable : une bonne partie du public les adore et chaque première sait devenir un phénomène. C’est pourquoi aucun acteur ne veut être exclu du succès et tout le monde veut rejoindre des franchises comme merveille ou CC. Andy Serkis Il faisait partie des deux et connaît très bien le sujet. Quelle est votre étude préférée ?

Son rôle le plus récent était dans The Batman, où il a joué le rôle d’une nouvelle version de alfred pennyworth. Dirigée par Matt Reevesle film mettant en vedette Robert Pattinson comme Bruce Wayne et Zoé Kravitz comme Catwoman vient de sortir dans les salles du monde entier et reçoit des réactions plus que positives. Mais ce n’était pas la première fois que l’acteur de Le Seigneur des Anneaux a rejoint une entreprise dédiée aux super-héros.

Auparavant, il a participé à quelques films de l’univers cinématographique Marvel. Au Avengers: l’ère d’Ultron et Panthère noire il a donné vie à Klaw, en plus il était consultant en capture de mouvement. Et comme si ça ne suffisait pas, je continue Venom : qu’il y ait carnage, avec Tom Hardy, depuis le fauteuil du réalisateur. Peu de gens connaissaient le monde de chaque franchise aussi bien que Serkis.

Dans une récente interview sur The Late Show avec Stephen Colbert, Andy a été interrogé sur sa franchise préférée. Et bien que l’on sache qu’il a apprécié les projets des deux sociétés, il n’a pas hésité à mettre en avant le meilleur de chacune d’entre elles. « Je me demande juste qui va m’embaucher plus après ça», a-t-il commencé en riant. Et j’ajoute : « j’aime les deux mondes”.

Marvel ou DC ? C’est la grande question qui revient sans cesse parmi les fans de super-héros. L’acteur a carrément répondu : « J’aime la brillance et l’audace des histoires Marvel. Ce sont toutes des mythologies. Et j’aime l’obscurité de DC. Pour notre génération, ils sont plus qu’importants, car ils touchent à de vraies émotions humaines, à des événements mondiaux, à ce qui se passe autour de nous. Ce sont de grandes allégories de notre temps”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂