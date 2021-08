Marvel considérait l’embauche de Robert Downey Jr. comme un grand risque.

Depuis le début de son univers cinématographique en 2008, Marvel Studios a été contraint de prendre de nombreux risques, mais le premier d’entre eux (et peut-être le plus important) a été révélé par Kevin Feige, l’actuel président du studio et producteur exécutif de le MCU.

Cela peut sembler impossible à croire, mais il fut un temps au début des années 2000 où la carrière de l’acteur Robert Downey Jr. ne traversait pas ses meilleurs moments, sans parler des multiples scandales et arrestations auxquels il était confronté en raison de son problème de dépendance, alors que le choisir pour jouer « Iron Man » n’était pas une idée qui a immédiatement excité le studio.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Elizabeth Olsen offre son soutien à Scarlett Johansson et son procès

« J’ai eu la chance d’être impliqué dans les premiers films Spider-Man et X-Men, mais nous voulions faire un film Iron Man. Et je pense toujours que le plus gros risque, ce qui semble scandaleux à dire maintenant, était de choisir. Robert Downey Jr. », a commenté Feige lors d’une conversation avec CinemaBlend.

« C’était à la fois le plus gros risque et la chose la plus importante dans la fondation de l’univers cinématographique Marvel. Sans Robert, nous ne serions pas assis ici maintenant. Je le crois vraiment », dit Feige. Une déclaration qui ne semble pas tout à fait tirée par les cheveux, puisque la mort de son personnage dans « Avengers : Endgame » est considérée par les fans comme « la fin d’une époque » dans les limites de la franchise.

À ce stade, il est presque impossible d’imaginer quelqu’un d’autre dans le rôle de Tony Stark que Downey Jr., un sujet qui a également été abordé par Chris Evans, qui était chargé de jouer Steve Rogers. Evans irait jusqu’à affirmer qu' »il n’y a personne sur cette planète qui pourrait améliorer ce que Downey Jr. a fait », bien qu’il s’agisse d’un rôle très différent de ce que l’acteur avait l’habitude de faire dans sa carrière.

« C’était un acteur incroyable. Nous savions tous que c’était un acteur incroyable. Mais il n’avait pas été une star de l’action », a poursuivi Feige dans son interview. « Il n’était pas nécessairement une star de renom. Et on s’aperçoit vite du risque. Je l’ai déjà dit, je ne l’ai pas choisi. Et Jon Favreau avait vraiment la vision de ce film et de Robert dans ce rôle. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Holland répond à la fuite de la bande-annonce de « No Way Home »

Kevin Feige pense que c’est la décision de Favreau qui a aidé à « habiliter » le studio lors de la prise de décisions futures, peu importe à quel point elles peuvent sembler risquées. Une tâche qui semble être prise au sérieux après l’arrivée de sa série télévisée sur Disney+ et l’inclusion du multivers dans la franchise.