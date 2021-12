Marvel confirmé : Shang-Chi reviendra au MCU avec une suite

Les Univers cinématographique Marvel est à quelques jours de la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, un film qui promet d’être un événement ponctuel pour les fans et qui pourrait avoir un impact sans précédent au box-office. En attendant, ce lundi un nouveau projet a été confirmé en rapport avec Shang-chi, un super-héros qui nous a été présenté cette année et a été reçu positivement.

Au cours de la première semaine de septembre 2021, le monde a rencontré un nouveau membre de la grande famille MCU avec un film qui a reçu de bons commentaires. L’intrigue suivait le personnage joué par Simu liu face à son passé alors qu’il pensait l’avoir laissé derrière lui. Tony Leung (Wenwu), Awkwafina (Katy) et Michelle Yeoh (Jiang Nan) complète le casting principal.

+ Bonne nouvelle pour Shang-Chi

Le film a été réalisé par Destin Daniel Cretton, qui s’est entretenu ce lundi en exclusivité avec le média Date limite et a confirmé avoir conclu un accord avec Disney pour la réalisation d’une suite au premier super-héros chinois présenté il y a quelques mois sur grand écran. Il reviendra en tant que réalisateur et scénariste de la deuxième partie, qui faisait l’objet de rumeurs depuis un moment.

Ce n’est pas tout, puisque le cinéaste en même temps a été annoncé pour diriger une série télévisée à venir sur le service de streaming Disney +, mais ce qu’il sera n’a pas encore été révélé. « Destin est un collaborateur incroyable qui a apporté des connaissances et des compétences uniques à Shang-Chi et à La Légende des Dix Anneaux. Nous avons passé un moment fantastique à travailler ensemble sur le film et il a tellement d’idées passionnantes pour donner vie aux histoires sur Disney +, nous sommes donc ravis d’élargir notre relation avec lui et avons hâte de commencer. », a-t-il assuré Kevin Feige.

Pour sa part, Cretton mentionné: « Travailler sur Shang-Chi avec Kevin et l’équipe de Marvel Studios a été l’un des moments forts de ma vie, et je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par la vision de Tara pour Onyx Collective. J’ai hâte d’explorer de nouvelles histoires et d’en construire de nouvelles . mondes avec cette communauté « . Peu de détails ou de dates de sortie prévues n’ont pas encore été révélés, mais ils l’annonceront sûrement bientôt.

