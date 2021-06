« ENFIN QUELQUES REPRÉSENTATIONS BISEXUELLES. ILS ONT FAIT LOKI CANONCIELLEMENT BI. »

Marvel a officiellement confirmé que Loki est bisexuel, ce qui fait désormais du personnage le premier personnage principal canon LGBTQ+ dans les films MCU et les émissions de télévision Disney+.

Avant la sortie de la série Disney +, un nouveau teaser a confirmé que Loki est fluide entre les sexes. Maintenant, une nouvelle scène qui se déroule à mi-chemin du troisième épisode, intitulée « Lamentis », a officiellement confirmé que Loki est également bisexuel.

Peu de temps après la diffusion de l’épisode, la réalisatrice Kate Herron a pris sur Twitter, aux côtés de fans ravis de voir la sexualité de Loki confirmée à l’écran, pour exprimer à quel point ce détail spécifique sur l’identité de Loki était important à inclure dans la série.

Loki est-il bisexuel dans le MCU ?

Marvel confirme que Loki est bisexuel dans l’épisode 3 de la série Disney+. Image : Disney+

Dans le troisième épisode de Loki, La bisexualité de Loki a été confirmée à l’écran pour la première fois lors d’une scène entre le personnage principal de Tom Hiddleston et Sylvie (interprétée par Sophia Di Martino).

Au cours d’une conversation sur l’amour, Sylvie demande à Loki : « Et toi ? Tu es un prince. Tu as dû être des futures princesses… ou, peut-être, un autre prince ? Loki répond alors, « Un peu des deux. Je soupçonne la même chose que vous. »

Bien que ce ne soit qu’un petit moment, il n’est pas passé inaperçu des fans. En réponse à la scène, la réalisatrice Kate Herron a également exprimé à quel point la sexualité de Loki était importante pour le personnage et la série – et pour les fans. (Dans les bandes dessinées et les romans, Loki est canoniquement fluide entre les sexes et a été bisexuel et pansexuel.)

Herron a écrit: « Dès le moment où j’ai rejoint @LokiOfficial, il était très important pour moi, et mon objectif, de reconnaître que Loki était bisexuel. Cela fait partie de qui il est et de qui je suis aussi. Je sais que c’est un petit pas mais Je suis heureux, et le cœur est si plein, de dire que c’est maintenant Canon dans #mcu. »

Herron a également terminé son tweet avec trois émojis cardiaques aux couleurs du drapeau de la fierté bisexuelle.

Les fans ont réagi aux nouvelles sur les réseaux sociaux, beaucoup louant Marvel pour avoir confirmé la bisexualité de Loki.

Certains fans ont même noté l’utilisation d’un «éclairage bisexuel» dans certaines scènes de l’épisode et l’utilisation de la chanson «Demons» de l’icône pop LGBTQ + Hayley Kiyoko au début de l’épisode.

// #loki spoilers

–

–

QUAND JE VOUS DIT QUE J’AI COMMENCÉ À CRIER ET À PLEURER JEBRGIUGHW4EIGFV24KJEFBI ENFIN UNE REPRÉSENTATION BISEXUELLE. ILS ONT FAIT LOKI CANONCIALEMENT BI. pic.twitter.com/FHPxifZVvJ — lauren ‎४ (@LOKlSDYAD) 23 juin 2021

Alors que Loki pourrait être le premier personnage principal dont l’identité LGBTQ + a été confirmée à l’écran, il y a quelques autres personnages au sein du MCU qui sont également queer.

Thor : RagnarokValkyrie (jouée par Tessa Thompson) est bisexuelle, mais une scène a été coupée du film qui a explicitement confirmé sa bisexualité au sein du MCU.

Le prochain Éternels Le film devrait également inclure un personnage gay appelé Phastos, joué par Brian Tyree Henry. Phastos aurait un mari et un enfant dans le film.

