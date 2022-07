Marvel confirme les administrateurs de Blade, Captain America 4 et Thunderbolts

Marvel Studios a maintenant confirmé quels réalisateurs seront derrière plusieurs de leurs projets à venir, y compris le MCU Lame redémarrer, Capitaine Amérique 4, et Coups de foudre. Comme l’a révélé The Hollywood Reporter, Moghol Mowgli le réalisateur Bassam Tariq dirigera Lame; Capitaine Amérique 4qui s’intitulera Captain America : nouvel ordre mondialsera dirigée par Luce et Le paradoxe de Cloverfield le cinéaste Julius Onah ; et enfin, Coups de foudre sera dirigée par Villes de papier Jake Schreier.

Bien que nous ayons entendu des chuchotements de ces nominations dans un passé récent, il est toujours agréable d’avoir des choses confirmées. Ces trois projets majeurs de MCU ont été annoncés par le président de Marvel Studios, Kevin Feige, lors du récent Comic-Con de San Diego, au cours duquel Marvel a mis en scène une présentation. Ce trio de sorties Marvel constituera la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel, qui commencera par Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniasuivie par Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Les Merveilles, Blade, Captain America : Nouvel Ordre Mondialet se terminant par Coups de foudre.

Les dates de sortie ont également été confirmées, avec Lame sortie prévue le 3 novembre 2023, suivie de Captain America : nouvel ordre mondial le 3 mai 2024, et Coups de foudre le 26 juillet 2024.

Lame a été annoncé pour la première fois en 2019 et sera dirigé par l’oscarisé Mahershala Ali en tant que Daywalker. On ne sait pas encore grand-chose sur le projet, mais le personnage a déjà fait ses débuts dans le MCU, offrant un avertissement cryptique au Dane Whitman de Kit Harington lors d’une scène post-crédits à la fin de Éternels. Stacy Osei-Kuffour écrira le scénario de Lameavec Delroy Lindo et Les belles années la star Milan Ray devrait jouer aux côtés de Mahershala Ali.

Captain America : nouvel ordre mondialquant à lui, se concentrera sur Sam Wilson d’Anthony Mackie en tant que nouveau Captain America et devrait reprendre après les événements de la série Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver. Pour terminer, Coups de foudre présentera une équipe d’anti-héros semblable à ce que DC a fait avec La brigade suicide.





Destin Daniel Cretton dirigera Vengeurs 5

Non seulement ces cinéastes ont tous été confirmés, mais il a également été révélé quel cinéaste chanceux a été choisi pour diriger Vengeurs 5. Désormais intitulé Avengers : la dynastie Kang, l’homme derrière Shang-Chi et la légende des dix anneauxDestin Daniel Cretton, dirigera la prochaine sortie de l’équipe de super-héros extrêmement populaire.

Peu de choses ont encore été révélées sur ce Avengers : la dynastie Kang impliquera mais à en juger par le titre, il verra le groupe titulaire se battre avec Kang le Conquérant de Jonathan Majors. Avengers : la dynastie Kang fera partie de la phase 6 (oui, la phase 6) du MCU, et devrait être publié le 2 mai 2025. Avengers : la dynastie Kang sera suivi de Avengers : Guerres secrètes la même année, avec Avengers : Guerres secrètes maintenant prévu pour être publié le 7 novembre 2025.





La prochaine étape, cependant, est la suite très attendue, Panthère noire : Wakanda pour toujours, qui débarquera dans les salles le 11 novembre 2022 et mettra fin à la phase 4 du MCU.