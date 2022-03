Marvel compte à rebours jusqu’au docteur Strange dans le multivers de la folie avec un nouveau teaser

merveille a publié une brève bande-annonce pour leur prochaine suite Doctor Strange dans le multivers de la folie pour célébrer le versement très attendu du MCU à seulement 2 mois de sa sortie. Réalisé par Sam Raimi et avec Benedict Cumberbatch, Doctor Strange dans le multivers de la folie libérera davantage le multivers sur l’univers cinématographique Marvel et devrait apporter de grands changements à la franchise.

Les images nous donnent un autre aperçu du chaos qui s’ensuivra lorsque Doctor Strange entrera dans le multivers, un élément qui a été introduit pour la première fois dans la série Disney+. Loki avant d’être exploré plus en détail dans la récente Spider-Man : Pas de retour à la maison. Ainsi, Doctor Strange dans le multivers de la folie trouve le Dr Stephen Strange, avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, voyageant dans le multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux… qui ressemble étrangement à lui-même.

FILM VIDÉO DU JOUR

Avec Doctor Strange dans le multivers de la folie maintenant à seulement 2 mois d’allumer de grands écrans partout, nous pouvons nous attendre à voir beaucoup plus de révélations, de rumeurs et de fuites, avec la suite prévue pour réintroduire des personnages du passé du MCU, en établir plusieurs nouveaux passionnants et même apporter des personnages des franchises précédentes dans la mêlée.

Doctor Strange est désormais l’ancre de l’univers cinématographique Marvel





Studios Marvel

Maintenant que Tony Stark et Steve Rogers sont décédés et ont pris leur retraite, le MCU a besoin d’un nouveau héros pour prendre les devants. Ce héros est Doctor Strange, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, décrivant récemment The Master of the Mystic Arts comme «l’ancre» de la franchise.

« Benedict a transformé ce personnage en une icône, apparaissant dans trois historiques des six meilleurs films de tous les temps », a déclaré Feige. « Ce fut tout un voyage. Je me souviens que notre toute première réunion a été organisée en tant que général, et nous voulait lui présenter ce grand personnage, et avant que nous ne le puissions, il a dit « Alors, parlez-moi de Doctor Strange », parce que vous saviez. Parce que quelque part vous saviez ce que cela pouvait être et vous avez toujours vu l’énorme potentiel de ce personnage. Parce que De cela, vous êtes devenu le point d’ancrage de l’univers cinématographique Marvel et le seul acteur capable de nous guider à travers la folie du multivers. »





Doctor Strange dans le multivers de la folie est le 28e volet de l’univers cinématographique Marvel. Réalisé par Sam Raimi et écrit par Michael Waldron, Doctor Strange dans le multivers de la folie met en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange, aux côtés d’Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg et Rachel McAdams.

Doctor Strange dans le multivers de la folie devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Doctor Strange dans le multivers de la folie n’est qu’un des nombreux projets Marvel à venir extrêmement excitants, avec la phase 4 composée de Thor : Amour et tonnerre (2022), Panthère noire : Wakanda pour toujours (2022), Les Merveilles (2023), Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (2023), Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (2023), et Les quatre Fantastiques.









Robert Pattinson de Batman se défend anonymement des trolls en ligne Robert Pattinson se cache en ligne pour se défendre lorsque les trolls des réseaux sociaux poussent trop loin leurs critiques.

Lire la suite





A propos de l’auteur