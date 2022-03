Marvel Comics : un exemplaire rare se vend 2,4 millions

Les collectionneurs des franchises de merveille ils sont parmi les plus passionnés par l’obtention de toutes sortes de produits en édition illimitée. Selon des rapports récents, une rare copie payante du première bande dessinée merveille Il vient d’être acheté pour 2,4 millions de dollars. Une copie payante est un morceau de papier qui contient des notes sur le montant que les artistes seraient payés. Notes de l’éditeur veste lloyd sur le travail que vous avez fait franc paul sur la couverture, ils sont écrits au crayon, donc ces types d’ajouts ajoutent une valeur historique à la bande dessinée. Le début de Marvel Comics a commencé avec un problème qui comprenait la torche humaine, l’ange, le sous-marin et le voleur masqué. Bien que les personnages les plus emblématiques n’étaient pas encore là, ce fut le début de l’une des plus grandes franchises de bandes dessinées de l’histoire.

Sans cette première bande dessinée, nous n’aurions pas le monde de Marvel tel que nous le connaissons aujourd’hui, et bien que 2,4 millions de dollars représentent un prix élevé, c’est un morceau emblématique de l’histoire à explorer. De plus, ces achats exorbitants de matériel Marvel inédit ne sont pas inhabituels pour l’entreprise, puisqu’une rare photo d’une page de homme araignée dans son costume entièrement noir, il a d’abord vendu aux enchères pour plus de 3 millions de dollars l’année dernière.

« C’est le début. Sans cela, il n’y aurait pas d’univers Marvel, pas de Capitaine Amérique frapper Hitler, pas les films Marvel, pas Spider-Man, pas même la mythologie moderne des super-héros telle que nous la connaissons », a déclaré ComicConnect, le marché en ligne qui a organisé la vente aux enchères, dans un communiqué.

Marvel est devenu une référence dans le monde des super-héros. Avant l’essor de l’univers cinématographique Marvel, il avait déjà gagné en popularité auprès de personnages de bandes dessinées comme Spider-Man et Captain America. Maintenant, l’entreprise s’est développée pour mettre même ses héros de niveau C sous les projecteurs dans ses films comme »L’homme fourmi ».

Simplement intitulé « Marvel Comics No. 1 », ce tome est une grande partie de l’histoire, surtout compte tenu de la taille de Marvel au cours des dix dernières années seulement.