Marvel Comics présente le premier Spider-Man gay

Les bandes dessinées Marvel auront le premier Spider-Man gay de tous les temps dans le prochain numéro de »Bord du vers d’araignée # 5 ». L’écrivain Steve Foxe a partagé l’image du nouveau Spider-Man sur son compte Twitter officiel. « Une chose que j’ai immédiatement réalisée en concevant ce Wall Climber, c’est qu’il ne peut pas et ne doit pas représenter tous les homosexuels », a écrit Foxe à côté du message. « Aucun personnage ne peut le faire seul. Son identité intrépide est au cœur de qui il est, mais ce n’est pas ce sur quoi se concentre son histoire… que vous pourrez découvrir par vous-même en septembre ! »

le personnage s’appelle Tisserand Web et a été créé par Kris Anka, qui l’a présenté pour la première fois le 23 juin, a expliqué comment il s’était inspiré des illustrateurs McQueen et Mugler. « J’ai jeté un large filet pour les conceptions originales tout en recherchant de nouveaux lustres uniques que Foxe avait recommandés, qui se sont finalement associés à ce look. »

Vous pourriez également être intéressé par : Mme. Marvel et Captain Marvel sont-ils pareils ? Qui est le plus fort ?

Quelque chose que j’ai réalisé immédiatement en concevant Web-Weaver, c’est qu’il ne peut pas – et ne devrait pas – représenter TOUS les homosexuels. Aucun personnage ne le peut. Son identité de femme intrépide est au cœur de qui il est, mais ce n’est pas l’HISTOIRE… que vous pourrez découvrir par vous-même en septembre ! ����️ pic.twitter.com/PD1nhppqbc — Steve Fo��e Forever (@steve_foxe)

27 juin 2022





Web-Weaver fera ses débuts dans » Edge of Spider-Verse # 5 », une bande dessinée écrite par Dan Slott, Phil Lord et Christopher Miller, avec des illustrations de Bob McLeod. Le synopsis officiel de la bande dessinée se lit comme suit:

« Trois nouvelles araignées commencent ici ! Web-Weaver : un créateur de mode pas si affable chez Van Dyne prend des pouvoirs d’araignée et nous montre un type très différent d’homme-araignée. Hunter-Spider : Imaginez un monde où Sergei Kravinoff a obtenu le « Vous n’êtes pas encore prêt pour l’araignée la plus coriace ! Eux et Phil Lord et Christopher Miller, les cinéastes derrière les films Spider-Verse, créent une nouvelle araignée juste à temps pour la fin de Spider-Verse. » ‘.

» Edge of Spider-Verse » est une nouvelle série de bandes dessinées en cinq volumes de divers créateurs, dont la sortie débutera en août. Chaque volume comprendra trois histoires distinctes présentant différentes variantes de Spider-Man déjà familières aux fans, notamment Spider-Ham, Spider-Man Noir, Spider-Mobile et bien d’autres. Les nouvelles bandes dessinées comprendront également plusieurs variantes au-delà de Web-Weaver.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Doctor Strange 2 : John Krasinski n’a pas pu participer au film Fantastic Four

Ici, nous pouvons également voir une version de l’homme araignée qui est un Tyrannosaurus Rex, un nouveau personnage d’araignée du personnage Black Cat et d’autres. Les cinq numéros de « Edge of Spider-Verse » seront transformés en une finale épique intitulée « The End of the Spider-Verse », que Marvel publiera plus tard cette année.