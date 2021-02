Marvel Collect nous montre des looks de « Falcon and The Winter Soldier »

Les fanatiques sont actuellement au milieu de la première série de merveille dans Disney +, « WandaVision », Mais cela n’a pas arrêté l’excitation pour le série suivante, qui sera «Le faucon et le soldat de l’hiver».

Regard complet sur John Walker, Baron Zemo, Falcon et Winter Soldier pour ‘The Falcon and The Winter Soldier’ ​​grâce à l’application Topps. pic.twitter.com/ozhkMLikBn – ⎊۞ Le grenier Marvel ✵⍟ #WakandaForever (@BuhardiMarvel)

1 février 2021





Un nouveau Marvel Collect cela rendra l’attente beaucoup plus facile car nous y verrons pour la première fois les costumes du programme prévu. La collection de déguisements « Faucon et le soldat de l’hiver » comprend un premier aperçu de Agent USA et Baron Zemo, bien sûr Falcon et Winter Soldier ils font également partie du nouvel ensemble.

La nouvelle collection fera ses débuts avec une nouvelle carte de costume chaque semaine pendant quatre semaines avant la première de l’émission sur 19 mars et commence aujourd’hui avec le lancement de Baron Zemo.

Chaque carte sera disponible dans la boutique du bundle pendant six jours pendant 4,99 € et donnera aux collectionneurs 750 gemmes (devise premium), 30000 pièces (devise standard) et une carte d’art de costume rare garantie.

Marvel Collect! est disponible gratuitement à iTunes App Store et Google Play Store.