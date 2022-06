Marvel : Chris Hemsworth a dit à quoi il ressemblait à Thor

Interview

Il sortira le 7 juillet Thor : Amour et tonnerre. De Spoiler nous étions présents à la conférence de presse avec tout le casting du film.

©IMDBThor : Love and Thunder arrivera le 7 juillet.

En quelques jours seulement, l’univers cinématographique Marvel (MCU) aura un nouveau film dans les salles. Il s’agit de Thor : Amour et tonnerredirigé par Taika Waititila personne chargée de Thor : Ragnaröket qui compte sur le retour de Natalie Portman au casting, dans la peau de puissant thor. Comme on le sait, il adaptera en partie l’histoire dans laquelle Jane Foster reçoit un diagnostic de cancer et aura Cap le boucher en tant que méchant principal.

Vendredi dernier, Disney a organisé la conférence de presse avec l’ensemble du casting principal, Waititi et le président de merveille, Kévin Feig. spoilers était présent à l’événement virtuel où les personnes impliquées ont parlé du tournage du film et de l’avenir de la saga née en 2008 avec Hombre de Hierro. La première question de la conférence visait à Chris Hemsworth et cela avait à voir avec ses similitudes avec le personnage qu’il joue.

Dans votre question, le héberger souligné Hemsworth qu’à côté Thor pratiquement grandi ensemble, puis lui a demandé avec « quelles qualités de Thor » se sentait plus identifié. L’acteur a souligné que l’arrivée de Taika Waititi l’avait allumé et avait dit: «Il a apporté la qualité immature, jeune et adolescente que je représente. Et maintenant Thor Il le fait aussi, comme il ne l’a pas fait dans les films originaux, ce qui est excitant, nouveau et frais. »assuré.

D’un autre côté, il a souligné que c’est ce dont parlait toujours le film, occuper l’espace « de la même manière qu’un garçon aimerait être émerveillé et fasciné par tout ». Il a également noté qu’il aimait ne pas être aussi pris dans le « sérieuse » de tourner un film et qu’à titre personnel il estime que ces films comme Thor : L’amour et le tonnerre « doivent être amusants » et c’est ce qu’ils ont fait. « C’est ce à quoi je m’identifie, c’est ce à quoi Taïka il a insisté et c’était amusant »a-t-il conclu.

+La version de Thor à laquelle Chris Hemsworth ressemble le plus

Immédiatement après avoir posé des questions sur les qualités de Thor auquel il se sentait identifié, le héberger il a consulté Chris Hemsworth pourquoi version de tout ce qui a été vu du dieu du tonnerre dans le MCU était celui qui l’identifiait le plus, pour souligner plus tard qu’à son avis c’était le « fête Thor» nous avons vu dans « Et qu’est-ce qui se passerait si…? ». En riant, l’acteur a noté: « Oui bien sûr. Vous auriez dû nous voir il y a quelques heures. »faisant allusion à la fête de l’avant-première mondiale du film.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂