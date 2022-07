Marvel choisit Julius Onah comme directeur de Captain America 4

L’une des principales intrigues de 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver était la réticence de Sam Wilson à assumer le rôle de Captain America. Steve Rogers a personnellement remis son bouclier à Sam à la fin de Avengers : Fin de partie, mais la série s’ouvre avec Sam refusant d’accepter l’honneur. Au fur et à mesure que l’histoire progresse, Sam réalise ce que signifie vraiment être Captain America et décide finalement de poursuivre l’héritage de Steve en tant que Star Spangled Man. Après que le MCU ait établi son prochain Captain America, un quatrième film dans la franchise de films autonome du personnage semblait être une évidence. Bien qu’il n’ait pas été officiellement annoncé par Marvel Studios, il est rapporté que le développement en cours Capitaine Amérique 4 a trouvé son directeur.

Selon le Hollywood Reporter, Jules Onah a été sollicité pour diriger le prochain Capitaine Amérique film, qui mettra en vedette Anthony Mackie dans le rôle principal. Le film serait écrit par Malcolm Spellman, créateur et scénariste principal de Faucon et le soldat de l’hiver. Aucun autre détail du projet n’est connu pour le moment, car il semble Capitaine Amérique 4 est encore très tôt dans son processus de développement. La production ne devant pas commencer avant la fin de l’année, il est probable que le film ne sortira pas en salles avant 2024 au plus tôt.

Onah est un cinéaste nigérian-américain qui a principalement réalisé des courts métrages avant d’être sélectionné pour diriger les films de 2018 Le paradoxe de Cloverfield pour Netflix. Le troisième volet du Cloverfield la franchise mettait en vedette des anciens du MCU tels que Gugu Mbatha-Raw et Daniel Bruhl, qui a joué un rôle important dans le Capitaine Amérique la franchise. Bruhl est apparu dans les deux Captain America : Guerre Civile et Faucon et le soldat de l’hiver en tant que baron Zemo, et sa connexion avec Onah pourrait entraîner le casting de l’acteur Capitaine Amérique 4. Alors que Cloverfield était la première incursion d’Onah dans le cinéma de franchise, Capitaine Amérique 4 marquera le plus gros projet du réalisateur à ce jour.





Un officiel Capitaine Amérique 4 L’annonce pourrait être imminente

Studios Marvel

Alors que Marvel se prépare pour des panels à la fois au San Diego Comic-Con et au D23 dans les prochains mois, il est difficile d’imaginer Capitaine Amérique 4 pas officiellement annoncé dans un proche avenir. La nouvelle de l’embauche d’Onah qui fuit si près du Comic-Con en particulier peut indiquer que Marvel inclut le film dans le cadre de sa présentation lors de l’événement. Kevin Feige a récemment déclaré que les fans en apprendraient plus sur la direction que prend le MCU très bientôt, ce qui signifie une feuille de route mise à jour qui comprend Capitaine Amérique 4 peut être à l’horizon.

Les Merveilles marque le projet le plus éloigné pour lequel Marvel a annoncé une date, et ce film devrait sortir en salles en juillet prochain. Les quatre Fantastiques et Lame viendra après cela, mais on ne sait pas exactement quand l’un ou l’autre des projets commencera la production, sans parler de leurs premières mondiales. Nous approchons du point où Marvel doit mettre son prochain pied en avant en ce qui concerne l’avenir du MCU, qui inclura apparemment Capitaine Amérique 4. Même si ce n’est peut-être pas avant quelques années, il est certainement excitant que le Capitaine Amérique La franchise continuera à jouer un rôle central dans l’univers Marvel.