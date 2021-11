Marvel cherche-t-il un nouveau Spider-Man ? : Tom Holland répond

Le 17 décembre, l’un des films les plus attendus de Marvel sortira en salles. Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il est prêt à sortir avec style avec Tom Holland une fois de plus dans la peau du protagoniste. A cette occasion, Peter Parker doit faire face à l’ouverture d’un multivers qui réunira des méchants bien connus de la franchise, comme le Docteur Octopus d’Alfred Molina.

Cependant, la vérité est que ce film provoque toutes sortes de sensations chez les fans. C’est qu’au-delà de la possible araignée voir, qui pourrait ramener Andrew Garfield et Tobey Maguire, il y a aussi le fait qu’elle pourrait être la dernière de Tom Holland dans le MCU. L’acteur britannique a signé un contrat avec le studio pour seulement six films (trois avec The Avengers et trois seuls) et, avec cela, il serait déjà sur le point de remplir sa participation.

Et même s’il y a des rumeurs selon lesquelles Holland renouvellera son contrat avec Marvel, rien n’a encore été confirmé. De plus, l’interprète a récemment déclaré que la société pourrait chercher un remplaçant pour une nouvelle version de Spider-Man. Bien sûr, dans le cas où cette possibilité se produirait, il a assuré qu’il se chargerait d’enseigner à l’acteur choisi ce que signifie mettre la combinaison d’escalade.

« Lorsqu’un autre Spider-Man sera choisi pour me remplacer, que ce soit dans un an ou dans cinq ans, je prendrai sur lui de lui apprendre les responsabilités d’être Spider-Man.», Il a commencé par dire puis a ajouté : «c’est absolument énorme. Chaque fois que vous sortez de cette porte, vous représentez Spider-Man”. Et, cela dit, les mots de Holland font à nouveau sensation.

Tom a parlé de Spider-Man : Pas de chemin à la maisonMais ce n’est que maintenant qu’il commença à parler de l’avenir. On ne sait toujours pas s’il renouvellera son contrat ou s’il quittera définitivement Marvel, mais s’il le fait, il ne fait aucun doute qu’il continuera à être lié au studio qui l’a catapulté à la renommée internationale.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là, vous pouvez nous abonner pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂