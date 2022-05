Marvel : Charlize Theron présente son personnage après Doctor Strange 2

in

MERVEILLE

La célèbre actrice a rejoint l’univers cinématographique Marvel avec le film de Sam Raimi. Qui est votre personnage dans les comics ?

© GettyCharlize Theron est arrivée dans l’univers cinématographique Marvel.

Le Univers cinématographique Marvel a ajouté une nouvelle cassette à sa collection : Doctor Strange dans le multivers de la folie. Protagonisée par Benedict Cumberbatch comme Stephen Strange et elizabeth olsen dans le rôle de Wanda Maximoff, le film présente le sorcier et la sorcière comme jamais auparavant sous la direction de sam raimi. Et comme à son habitude, la franchise de super-héros en a profité pour ajouter un nouveau personnage déjà connu dans les comics. Cette fois, le tour était Charlize Theron.

Alerte spoil! Si vous n’avez pas encore vu la suite de Doctor Strange et que vous ne voulez pas gâcher les surprises, nous vous suggérons de ne pas continuer à lire cet article. Si vous l’avez déjà apprécié, allez-y. Comme ils l’avaient prévu dans la bande-annonce, cette nouvelle proposition tente de se plonger dans la terreur face au multivers, montrant une nouvelle facette de chacun des personnages avec l’excuse du multivers. En ce sens, on ne voit pas que le sorcier conventionnel qui nous a été présenté dans le MCU.

Un Doctor Strange aux cheveux longs, un autre déjà décédé et un zombie ne sont que quelques-unes des versions que la société de Kevin Feige a osé montrer dans la dernière version. Mais en plus, nous voyons le soi-disant « Le méchant docteur étrange ». Ce personnage semble corrompu après être tombé dans le tenue sombre. En ce sens, le sorcier possède même un troisième œil qui lui permet de voir beaucoup de choses que les autres ne voient pas.

Cette même version est reprise dans la première scène post-générique du film de Raimi. Et c’est là qu’une femme mystérieuse apparaît : Cléa. Incarnée par Charlize Theron, qui a partagé aujourd’hui un premier regard sur son personnage sur les réseaux sociaux, elle est une ancienne alliée du Maître des Arts Mystiques qui apparaît dans le but de l’aider à réparer le désastre causé par les sauts entre univers du Docteur Strange. . En ouvrant un portail, les deux se lancent dans un voyage vers l’inconnu.

Cela pourrait être le début de Docteur étrange 3 bien que, pour le moment, on en sache peu sur le développement à l’écran du personnage. En tout cas, les comics nous disent tout sur son personnage : il est issu de la Dimension Noire, un royaume que son oncle supervise Dormammula couleur violette l’identifie, elle a le pouvoir de voler mais a réussi à apprendre les capacités du docteur Strange et a été attirée par ce dernier, même de manière romantique.

