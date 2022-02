Marvel : Channing Tatum insiste pour jouer ce personnage

MERVEILLE

L’acteur ne veut pas être en reste dans la fureur de cette franchise. C’est ainsi qu’il rêve de s’impliquer dans le monde des X-Men.

© GettyChanning Tatum veut également rejoindre la fureur de Marvel.

Dans l’industrie de cinéma Les films sont tout aussi susceptibles d’être diffusés sur grand écran et de devenir un succès que d’être annulés et de ne jamais voir la lumière du jour. La deuxième option était l’une des décisions qui Studios Marvel pris environ l’une des bandes appartenant au monde de X Men. Mais son protagoniste n’abandonne pas ! channing tatum Il ne veut pas être exclu de la fureur de cette franchise de super-héros et a une fois de plus insisté pour relancer cette production.

Il s’agit de Gambitl’un des longs métrages qui a subi l’acquisition de Renard du 20e siècle de la part de Disney. Bien qu’il ait été confirmé que l’acteur de 41 ans serait chargé de donner vie à ce mutant natif de la Nouvelle-Orléans, la vérité est qu’avant le début du tournage, le projet a finalement dû être suspendu. Bien que l’idée ait germé pour 2014, Tatum considère qu’il peut encore s’impliquer dans cette fiction.

le caractère de Rémy LeBeau Il était censé apparaître dans un film X-Men, mais il a ensuite suivi un autre cap : il aurait son film solo. En 2020, le projet a repris forme, mais Disney et Marvel Studios ont clairement indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de s’impliquer dans un tel film, mais d’insérer les mutants à partir de rien dans le soi-disant univers cinématographique Marvel.

En dialogue avec Variety, Channing Tatum a assuré que son intérêt est toujours d’actualité, même s’il ne peut pas aussi occuper le rôle de réalisateur. « J’aimerais jouer au Gambit. Je ne pense pas que nous devrions l’exécuter. Je pense que c’était très arrogant de notre part», a admis le protagoniste de Magic Mike qui a écrit le scénario avec Reid Carolin. Et il a insisté : « Le studio ne voulait pas vraiment de nous. Ils voulaient tout le monde sauf nous parce que nous n’avions pratiquement jamais rien réalisé.”.

De nos jours, personne ne veut être exclu du phénomène que traverse l’entreprise de Kevin Feige. Malgré cela, il semble qu’il ne soit pas très au courant des histoires qui sont présentées à l’écran en ce moment. « Une fois Gambit parti, j’ai été traumatisé. J’ai éteint ma machine Marvel. Je n’ai pu regarder aucun des films. J’ai adoré ce personnage. C’était trop triste. C’était comme perdre un ami parce que j’étais tellement prêt à le jouer», a-t-il conclu.

