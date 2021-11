Marvel : C’est l’entraînement de Tom Holland pour "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

in

Tom Holland prendre votre rôle pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison sérieusement. Ainsi, votre préparation pour donner vie au bon Peter Parker comprend une routine d’exercices difficiles accompagnée d’un régime qui vous aide à obtenir de meilleurs résultats en moins de temps. L’acteur se prépare avec l’un des coachs les plus prestigieux d’Hollywood. Nous parlons de Duffy Gaver, qui a aidé à transformer les corps de Chris Hemsworth pour Thor et Brad Pitt pour Achille, entre autres.

Les exercices de l’acteur incluent l’haltérophilie ainsi qu’une routine de boxe fatigante. Ce dernier avec l’entraîneur Louis Chandler, qui a aidé l’acteur à atteindre de meilleurs niveaux de vitesse et de réflexes qui lui serviront dans ses scènes d’action telles que Homme araignée dans la prochaine entrée de Univers cinématographique Marvel.

L’entraînement de Tom Holland

L’un des aspects qui Tom Holland il détestait vraiment sa formation, c’est ce qu’on appelle SMU, où ils ont mis des tampons et un costume noir sur l’interprète. De cette façon, les impulsions électriques stimulent la masse musculaire de toute personne qui utilise ces éléments afin d’améliorer les résultats de l’entraînement grâce à cette forme alternative de conditionnement physique.

« Vous portez ce costume noir et ils vous mettent ces serviettes et font un cours de yoga pendant qu’ils vous électrocutent. C’est horrible », Tom a parlé de cette partie de sa préparation pour devenir le Peter Parker que nous aimons et admirons tous. Bien sûr, il ne doit pas être très agréable de recevoir des décharges électriques qui aident à développer les muscles. Au moins, il se prépare aussi à affronter le méchant Électro, qui sera dans le film…

Ce qui est certain, c’est que Tom Holland Il laisse tout tomber à chaque entraînement et les résultats sont en vue. L’évolution de son physique depuis sa première fois en tant que Spidey dans Captain America : guerre civile C’est vraiment impressionnant et les fans du super-héros devraient être reconnaissants du niveau d’engagement que le jeune interprète a avec son personnage. Bravo Tom ! Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive au cinéma le 16 décembre.

