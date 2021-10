Marvel : C’est ainsi que sera la prochaine aventure d’Iron Man !

La première saison deEt qu’est-ce qui se passerait si …? au Disney+ c’était assez difficile pour Tony Stark décédé dans plusieurs de ses épisodes et dans le dernier volet de la série n’a pas été sélectionné comme l’un des Les gardiens du multivers pour L’observateur. Rappelons-nous : c’est le groupe de héros qui a affronté Ultron qui avait les Infinity Stones en sa possession. Une occasion manquée de revoir le charismatique leader de la Vengeurs?

En cette saison de Et qu’est-ce qui se passerait si …? nous pouvons voir Hombre de Hierro près de Gamora et Eitri détruire l’Infinity Gauntlet dans Nidavellir lorsque L’observateur arrive pour recruter la femme la plus dangereuse de l’univers dans son équipe de héros. L’impressionnante armure de combat utilisée par Stark se démarque dans cette séquence. Verrons-nous plus de cette histoire dans la deuxième saison de la série ?

Iron Man fera partie de la deuxième saison de What If…?

Le scénariste du programme, AC Bradley, qui a conquis le fandom de Univers cinématographique Marvel Avec une proposition dynamique et créative, vous avez la réponse à cette question. Et les fans seront sûrement heureux de découvrir que, même dans Et qu’est-ce qui se passerait si …?, nous continuerons à profiter des aventures de Hombre de Hierro, le héros qui a inauguré le MCU en 2008. La représentation iconique de Robert Downey Jr. a un héritage qui Kevin Feige semble respecter.

« C’est un oui catégorique. Fondamentalement, ce qui s’est passé, c’est que nous avions initialement prévu un épisode pour le début de la saison qui était un épisode amusant, léger et vivant. Sur lequel j’étais concentré Tony Stark avec Gamora. Cependant, en raison de la pandémie de COVID, l’une de nos maisons d’animation a reçu un coup incroyablement dur. C’est pourquoi l’épisode a dû être repoussé à la saison 2, car il ne serait pas terminé à temps.», a expliqué le responsable du programme.

AC Bradley est convaincu que les adeptes de Et qu’est-ce qui se passerait si …? apprécieront cet épisode dans la prochaine saison de l’émission qui compte déjà une base de fans importante qui se connecte chaque mercredi à Disney+ pour profiter de la nouvelle première de la semaine. Et qu’est-ce qui se passerait si …? est prêt à continuer à surprendre le public, cette fois avec du contenu sur le MCU Phase 4 comme le film de Veuve noire.

