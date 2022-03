Marvel : ce serait le retour de Chris Evans dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness

merveille

Après des rumeurs d’un possible retour de l’acteur, une nouvelle théorie a émergé qui pourrait dévoiler les plans du MCU concernant son super-héros.

© Studios MarvelMarvel : ce serait le retour de Chris Evans dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Chris Evans laissé une marque indélébile sur Univers cinématographique Marvel lors de l’interprétation Capitaine Amérique, l’un des personnages préférés des fans. Malheureusement, Avengers : Fin de partie C’était son dernier projet au sein du studio et tout le monde demande son retour, car on pense qu’on peut encore en dire plus sur lui. C’est pour ça que vient d’émerger une théorie qui la situe ni plus ni moins que dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

C’est au début de l’année 2021 que les fans sur les réseaux sociaux se sont fait l’écho d’une nouvelle qui a assuré le retour de l’acteur dans la franchise. date limite Il a déclaré qu’il était en pourparlers et Evans puis il a dit « Des nouvelles pour moi », en réaction à ce qui avait été rapporté. Cependant, Kevin Feige a élevé la voix pour démentir ces commentaires: « Je ne réponds presque jamais non à rien, car les choses me surprennent toujours par leur avenir »dit-il dans une interview.

+ C’est ainsi que Chris Evans peut revenir dans le MCU

Après fin du jeu, il n’a jamais été spécifiquement confirmé que Steve Rogers était mort et l’incertitude dans le fandom grandit, ajoutée aux rumeurs d’une future apparition. Dans le cas où il en serait ainsi, la série Loki sur le service de streaming Disney + a clairement indiqué que la chronologie n’est pas nécessairement une chaîne d’événements ultérieurs et serait dans les limites de Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Comme nous savons, Spider-Man : Pas de retour à la maison a amené des personnages de franchises passées au présent, certains déjà morts, et les événements qui ont conduit à l’ouverture du multivers. Dans le MCU actuel, Captain America est peut-être mort, mais dans l’histoire de Loki vit toujours et avec le temps qui passe en même temps, cela pourrait ramener le super-héros dans la suite du sorcier avec Benedict Cumberbatch.

Il y a plus de théories qui partent Chris Evans retour à merveillecomme votre version de Et qu’est-ce qui se passerait si…? il pourrait avoir un camée, qu’il a différentes variantes dans l’univers ou qu’il peut reprendre son rôle de The Human Torch dans les prochains projets Fantastic Four, mais rien n’est encore officiel. Doctor Strange dans le multivers de la folie sortira dans les salles du monde entier 6 mai et là on saura si la théorie est vraie.

