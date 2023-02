Marvel : ce serait le nouveau rôle de Tom Holland en tant que Spider-Man dans le MCU

merveille

Spider-Man fera partie de la prochaine phase du MCU et les fans de la version de l’arachnide de Tom Holland peuvent être satisfaits de son futur rôle. Faites attention!

© IMDbTom Holland dans le rôle de Spider-Man

après le révolutionnaire Spider-Man : Pas de retour à la maison qui réunissait sur grand écran les versions de l’arachnide de Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield il y avait peu de nouvelles sur la suite de l’histoire du wall-crawler, ce qui a généré de l’incertitude parmi les fans du héros, cependant, la société de production Amy Pascal Il a assuré dans un communiqué qu’ils préparaient non pas un mais trois films avec le personnage.

Oui ok merveille n’a pas fait de grandes annonces concernant homme araignée lors du dernier Comic-Con de San Diego, Kévin Fiege a ensuite été consulté par Divertissement hebdomadaire sur la situation de Spidey et a déclaré qu’il avait déjà « il y a l’histoire » et j’ajoute : « Nous avons d’excellentes idées pour cela et nos écrivains mettent maintenant la plume sur papier »on peut donc s’attendre à voir Tom Holland redevient le héros.

Tom Holland reviendra en tant que Spider-Man

Phase 5 de Univers cinématographique Marvel Ça a commencé avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et a présenté Kang le Conquérant comme la nouvelle grande menace à laquelle les Avengers devront faire face dans leurs prochains films. En ce sens, nous espérons voir Tom Holland et Jonathan MajorsSpider-Man et Kang respectivement, se font face dans le multivers.

L’attente que nous avons dans ce contexte peut se réaliser si nous prenons en compte la rumeur suivante de l’initié MyTimeToShine qui a assuré que Tom Holland aurait signé un gros contrat avec merveille pour son avenir dans le MCU étant homme araignée le héros principal de Avengers : la dynastie Kang. Pas mal pour l’acteur qui a déjà donné vie au personnage dans diverses entrées de la marque.

Tom Holland a tout pour être l’un des nouveaux leaders du MCU avec son homme araignée qui a déjà appris de nombreuses leçons depuis ses débuts dans Captain America : Guerre Civile. Il avait encadré Tony Stark dans le passé, rencontré ses versions alternatives et même tout perdu en pas de chemin vers la maison. Ce serait la prochaine étape dans la vie de Peter Parker, faisant de lui l’un des leaders des Avengers, quelque chose qui semble être le destin du personnage qui a déjà trop souffert.

