Marvel : ce sera le crossover tant attendu entre Spider-Man et Venom dans le MCU avec Tobey Maguire et Andrew Garfield ?

De nouveaux détails sur le futur film étaient connus qui auront deux des personnages les plus populaires de la bande dessinée. Y aura-t-il des visages familiers ? Vont-ils s’affronter ou seront-ils unis ? Y aura-t-il un nouveau méchant ?

© Marvel ComicsMarvel : ce sera le crossover tant attendu entre Spider-Man et Venom dans le MCU avec Tobey Maguire et Andrew Garfield ?

L’univers cinématographique Marvel est de plus en plus loin de sa conclusion et les projets déjà annoncés pour la phase 4 le montrent, en plus de certains plans qui n’ont pas encore été officialisés. L’un d’eux n’est ni plus ni moins que un croisement entre Spider-Man et Venom, qui savait que les plans sont vrais et depuis ce matin, des détails vraiment intéressants ont été divulgués.

Les premières rumeurs de cette union entre super-héros sont arrivées début 2021, lorsque certains médias américains ont clairement fait savoir que le MCU J’avais envie de raconter cette histoire qui pourrait être utilisée aux côtés d’autres personnages bien connus. Pendant, Venin a présenté sa suite la semaine dernière aux États-Unis et cette semaine dans le reste du monde; et Homme araignée arrivera avec Pas moyen de rentrer 17 décembre.

La bombe croisée a fini d’exploser il y a quelques semaines lorsque Andy Serkis Je vous assure: « Bien sûr que ça va arriver. Mais je pense qu’il y en a tellement… Écoute, ça dépend quand tu veux y aller, et aussi quel est l’appétit ». Puis c’était le sien Tom Hardy qui a fait référence à ceci : « De toute évidence, à un moment donné, ces mondes vont entrer en collision de manière importante. »Il a dit sans donner plus d’appréciation pour être quelque chose qui est juste en train d’être cuit. Comment imaginez-vous le film ?

+ Ce sera le croisement entre Spider-Man et Venom

Tout a fini par exploser ce jeudi matin quand Daniel Richtman, l’un des initiés les plus reconnus d’Hollywood, a informé le plan des sociétés de production. Selon ses propos, Marvel Studios et Sony sont en négociation pour que Tom Hardy’s Venom rencontre Spider-Man de Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield, dans le but de se réunir pour vaincre le méchant Knull., qui est nommé dieu des ténèbres et créateur de symbiotes.

Bien que cela soit récent et qu’il ne s’agisse que d’une rumeur de l’initié n ° 1 des réseaux, c’est quelque chose qui aurait du sens et qui s’intègre parfaitement dans les projets MCU. Knull a un lien important avec un personnage nommé Gorr, qui fera partie Thor : Amour et Tonnerre sortira en 2022. Ce film du dieu asgardien ce serait l’occasion de présenter l’antagoniste dans la franchise pour que plus tard il ait son duel contre Venom et le Spider-Man. Nous attendons plus de nouvelles!

