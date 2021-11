Marvel : ce pourrait être la prochaine trilogie Spider-Man avec Tom Holland

Les fans de Univers cinématographique Marvel une raison de plus de sourire en ce début de semaine, puisqu’il s’est enfin confirmé que Tom Holland continuera en tant que Spider-Man dans une future trilogie que la franchise a préparé. La grande annonce est intervenue dans les semaines qui ont précédé la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui promet d’être un événement unique en montrant le multivers attendu.

La confirmation que l’acteur continuera d’être lié au MCU lui a donné Amy Pascal, une société de production de Sony, lors d’une conversation avec fandango: « Nous sommes prêts pour le prochain film avec Marvel et Tom Holland. Nous avons pensé cela en trois bandes et maintenant nous sommes sur le point de passer aux trois suivantes. Ce n’est pas notre fin dans le MCU « , il a déclaré. L’incertitude envahit déjà les pensées des fans. De quoi peut-il s’agir ?

+ Cela pourrait être la prochaine trilogie Spider-Man

Le prochain film de personnage nous apportera d’anciens méchants que nous connaissons tous sous le nom de Doctor Octopus, Green Goblin, Electro, Lizard et Sandman, on pense donc également que les versions Peter Parker de Tobey Maguire et Andrew Garfield diront présentes pour conformer l’araignée attendue -Verset. Il est clair qu’avec le multivers et une scène post-générique vu il y a peu de temps, le crossover entre Spider-Man et Venom se positionne comme le plus probable pour la nouvelle trilogie.

La suite du symbiote joué par Tom Hardy nous a montré que Il est déjà dans le même monde que Spidey de Tom Holland et l’une des rumeurs de l’année dernière est que Venom pourrait apparaître sur la scène post-crédits de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Une autre des chances que Sony pense est incorporer rien de plus et rien de moins que Daredevil, toujours joué par Charlie Cox, dont les univers sont intimement liés.

N’oubliez pas que la bande-annonce de Morbius Il nous a également laissé quelques références sur Maguire et Spider-Man de Garfield, donc l’un des films de la trilogie peut se concentrer sur lui avec Jared Leto. Enfin et surtout, les commentaires sur une union entre le wall-crawler Tom Holland et Miles Morales pourrait également avoir sa place dans la version live-action. Il sera temps d’attendre les nouvelles officielles de Sony et Les studios Marvel, mais il est clair que ce sont les possibilités les plus intéressantes que pensent les producteurs.

