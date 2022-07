Marvel : Captain America 4 a trouvé le réalisateur

in

merveille

Captain America a cédé sa place de héros le plus patriotique de son pays à Sam Wilson et le prochain film du personnage a déjà un réalisateur.

©IMDBle nouveau mec

Après les événements survenus en Avengers : Fin de partieSteve Rogers part en mission pour ramener les Infinity Stones à leur emplacement d’origine, puis se retire de l’action alors que le Capitaine Amérique et en passant le bouclier à son ami Sam Wilson, qui hésitait au départ quant à la responsabilité de remplacer le héros de la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, dans la série Le faucon et le soldat de l’hiveroù Sam apprend à former une solide équipe de super-héros avec Bucky Barnes, le meilleur ami de Steve Rogers, se découvre également une vocation cachée assez forte pour ajouter à ses ailes le bouclier du Capitaine Amérique et continuer avec cet héritage important que Steve Rogers a laissé après sa retraite.

Un nouveau directeur pour un nouveau Cap

À présent Le journaliste hollywoodien Il a rapporté que capitaine amérique 4le film qui mettra en vedette Anthony Macky en tant que propriétaire du bouclier, il a déjà trouvé le cinéaste qui prendra en charge l’action après deux entrées sous la responsabilité des frères Russo si célèbres qu’ils les ont amenés à réaliser l’événement le plus important du Univers cinématographique Marvel avec Avengers : guerre à l’infini Oui Avengers : Fin de partie.

Le nom qui reprendra le quatrième volet de Captain America est julius onahun réalisateur de sang nigérian dont les crédits incluent des titres comme Le paradoxe de Cloverfield, La fille est en difficulté Oui allumer. La vérité est que son film de 2019, allumera remporté des nominations aux prix et beaucoup de reconnaissance, ce qui annule quelque peu la mauvaise réception du film. Le paradoxe de Cloverfield.

Le faucon et le soldat de l’hiver a établi une chimie réussie entre Sam et Bucky, il ne serait donc pas inhabituel de voir Sebastian Stan faire partie du casting de la quatrième entrée de Captain America accompagnant son ami. Le vilain? merveille Il n’a toujours pas parlé d’antagonistes pour ce nouveau projet impliquant le Type. The Winter Soldier pourrait avoir rendez-vous avec un autre titre MCU : Coups de foudrequi rassemble une équipe de méchants qui se battent pour la justice dans le meilleur style escouade suicide.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂