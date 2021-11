Marvel Boss se penche sur les critiques «pourries» d’Eternals

Éternels a maintenant eu deux semaines au sommet du classement du box-office, ce qui parle de lui-même, mais a également eu l’honneur moins prestigieux de devenir la première entrée « Pourri » de l’univers cinématographique Marvel depuis le début de l’épopée interconnectée de la narration en 2008. Au moment d’écrire ces lignes, moins de 50 % des 337 critiques sur Rotten Tomatoes donnaient un avis positif sur le dernier ajout méga-casté de la famille Marvel, et bien que Marvel Studios ne commente généralement pas les opinions de leurs critiques, Marvel La directrice des studios, Victoria Alonso, a fait référence au volume important de critiques négatives lors de sa comparution aux Outfest Legacy Awards.

Tel que rapporté par Variety, Alonso a reçu le Visionary Award lors de l’événement, qui a eu lieu samedi soir à l’Academy Museum of Motion Pictures, et tout en prononçant un discours sur l’égalité LGBTQ, elle a commenté : « Nous avons essayé de l’attiser et parfois les critiques ne sont pas avec nous. C’est OK. C’est OK. Nous vous remercions d’être un critique. Nous vous remercions d’avoir écrit sur nous. Et les fans décideront. La diversité et l’inclusion ne sont pas un jeu politique pour nous. C’est Une responsabilité à 100 pour cent parce que vous n’obtenez pas le succès mondial que nous avons donné à la Walt Disney Company sans le soutien de personnes du monde entier de tous les types d’humains. »

Éternels a été frappé par une vague de critiques négatives et d’interdictions dans certains pays pour l’inclusion du premier super-héros gay du MCU. Les Éternels L’équipe présente également des personnages de races minoritaires et Makkari de Lauren Rodloff en tant que premier super-héros sourd de la série. Cependant, dans ces rôles, qui s’inscrivent tous dans l’histoire du groupe qui, dans le film, ont été spécifiquement créés pour s’intégrer sur Terre et prendraient donc naturellement de nombreuses formes du monde entier, aucune des représentations ne reprend l’histoire ou est fait d’une manière lourde que l’on voit dans de nombreux films.

Éternels lui-même n’est pas un film parfait, mais étant donné que Marvel est dans une phase de transition, à bien des égards là où ils ont commencé il y a 13 ans et chargé d’amener un nouveau groupe de super-héros dans l’esprit du public, avec le but ultime d’un autre Avengers : Fin de partie scénario à venir quelque part dans un avenir lointain. Éternels a beaucoup à faire dans son exécution, traitant de tant de nouveaux personnages, de nouvelles histoires et de configurations pour l’avenir et bien que cela laisse un peu le sentiment d’être dépassé, ils ne voient pas vraiment l’intérêt de ce que Marvel a fait avec le MCU .

Avec l’inclusion de la sortie Disney +, le MCU est devenu bien plus qu’un ensemble de films d’entrée et de sortie. Peu importe à quel point un nouveau personnage ou groupe peut être déconnecté, quelque part tout est connecté, et ce que Marvel a essentiellement créé est une version grand écran et à gros budget des séries d’aventure des années 40 et 50 combinée à la pure évasion du samedi matin. dessins animés des années 80.

Pour tous les défauts, les critiques et les faux pas peu fréquents, l’ouragan émotionnel qui a frappé de nombreux fans à la suite de Guerre de l’infini et Fin du jeu – qui sont respectivement les seules fois où j’ai entendu des gens quitter un cinéma dans un silence dévasté puis en larmes – prouve que quelles que soient les opinions de certaines personnes, Marvel peut donner vie à une histoire puissante et immersive quand ils en ont besoin et box les résultats du bureau racontent l’histoire vraie de la volonté du public d’accepter ce qui est mis à l’écran. Cela nous vient de Variety.





