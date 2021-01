Marvel Boss laisse entendre que certaines rumeurs de Spider-Man 3 pourraient être terriblement proches

Il y a actuellement tellement de spéculations autour de l’ajout du casting à la suite de Marvel Spider-Man 3 que jusqu’à présent, il semble que Peter Parker de Tom Holland va se perdre parmi une mer de méchants et de webslingers alternatifs. Les rumeurs abondent selon lesquelles le film abordera le multivers et que Tobey Maguire et Andrew Garfield, ainsi que d’autres acteurs clés des précédents Homme araignée sorties, se joindront aux travaux, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a maintenant abordé l’exactitude des potins en cours.

« J’ai lu certaines choses. Je ne suis pas sûr d’avoir tout lu. Ce qui est amusant avec la spéculation en ligne quand il s’agit de nos affaires, c’est que parfois cela ne pourrait pas être plus décalé et parfois c’est terriblement proche, et c’est vrai depuis quelques années. Mais dire qui est ce qui enlèverait tout le plaisir de tout. «

Tandis que Kevin Feige ne confirme ni ne nie aucune des spéculations actuelles, il tease au moins que certains des rapports circulant sur Internet pourraient être très proches de la cible. En ce qui concerne l’idée du multivers et son introduction à l’action réelle et au MCU, Feige confirme presque suffisamment que c’est bien le plan pour aller de l’avant.

« Le plus gros indice est le titre du deuxième film de Doctor Strange. C’est le plus gros indice de l’endroit où le multivers de la folie nous emmène et de la façon dont nous l’explorons. C’est surréaliste pour moi que nous parlions d’un Spider-Man 3 . J’ai travaillé sur un film appelé Spider-Man 3 il y a de nombreuses années réalisé par M. Sam Raimi. Donc, c’est clairement le raccourci pour l’appeler Spider-Man 3 maintenant, ça va. Nous l’appelons Retour à la maison 3. «

Le multivers a été mentionné pour la première fois en 2019 Spider-Man: loin de chez soi, bien que cela se soit avéré faire partie de la ruse méchante menée par Mysterio de Jake Gyllenhaal. Depuis lors, les fans se demandent si cela deviendra un jour réel et, sans doute grâce au succès de l’aventure animée oscarisée. Spider-Man: dans le Spider-Verse, cela ressemble Spider-Man 3 sera le film pour le faire aux côtés de Docteur Strange 2.

Quant au titre officiel du troisième Homme araignée film à la vedette Tom Holland sous la direction de Jon Watts, Feige refuse de se répandre pour l’instant. « Ce n’est pas Spider-Man 3 », c’est malheureusement tout ce qu’il va révéler pour l’instant. Avec Parker explorant le multivers, peut-être Spider-Man: lequel est ma maison? serait approprié.

Suite à une série de retards dus à la situation mondiale actuelle, la production Spider-Man 3 est maintenant bien engagé. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue restent secrets, il a été révélé que Doctor Strange de Benedict Cumberbatch rejoindra Spidey dans sa dernière aventure, avec le jeu de personnages pour assumer le rôle de mentor précédemment occupé par Iron Man de Robert Downey Jr. Bien que ce ne soit peut-être pas un ajout trop surprenant, la suite de Doctor Strange devrait suivre le maître des arts mystiques alors qu’il s’attaque au multivers, des événements qui vont probablement se répandre dans Spider-Man 3, poursuivant le même thème et conduisant finalement à toutes sortes de folies de bande dessinée.

Selon quelles théories et rumeurs s’avèrent vraies, Spider-Man 3 pourrait voir le retour d’anciens méchants de la franchise tels que Doctor Octopus d’Alfred Molina et Electro de Jamie Foxx, ainsi que divers autres Spider-Men.

Malheureusement, il faudra un certain temps avant de voir comment toutes les pièces s’emboîtent. À l’origine, Spider-Man 3 a été fixé pour une date de sortie du 16 juillet 2021, dans le cadre de la très attendue phase 4 du MCU. En raison de la situation mondiale actuelle, toute la phase a été considérablement remaniée avec Spider-Man 3 maintenant prévu d’entrer dans les cinémas britanniques et américains le 17 décembre 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbook.com.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man