Marvel Boss Kevin Feige sur la performance finale de Chadwick Boseman dans le MCU – «  Avec le recul, c’est très émouvant  »

Le patron de Marvel, Kevin Feige, a révélé que Chadwick Boseman avait «enregistré de nombreux épisodes» de la nouvelle série animée Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? avant sa mort tragique en août.

Chadwick Boseman | Emma McIntyre / Getty Images pour MTV

Lors d’une récente interview, Feige a réfléchi à la performance finale de Boseman. Il a noté que «avec le recul, c’est très émouvant».

Netflix vient de publier la dernière performance à l’écran de Chadwick Boseman

Lorsque Boseman est décédé en août à l’âge de 43 ans, les fans ont été stupéfaits d’apprendre que le Panthère noire star luttait secrètement contre un cancer du côlon de stade IV depuis quatre ans. Boseman livrait des performances mémorables et jouait dans certains des plus grands films du monde tout en se battant secrètement pour sa vie.

Alors que les fans du monde entier continuent de pleurer la perte, Netflix a publié la dernière performance à l’écran de Boseman. Dans Fond noir de Ma Rainey, Boseman joue le trompettiste confiant Levee. Il joue aux côtés de Viola Davis, qui joue le personnage principal.

Comme le note Screen Rant, la performance de Boseman génère déjà du buzz à l’approche de la saison des récompenses. Sa co-star Domingo a révélé dans un clip promotionnel que Boseman avait appris à jouer de la trompette pour son rôle dans le film.

«Je pense que tout le monde était comme, ‘Oh, c’est ce que tu fais, Chad? D’accord, maintenant je vais aussi apprendre », a déclaré Domingo. « ‘J’aime ça [he’s] comme, ‘Ouais, je vais te défier. Nous allons nous défier. »

‘Et si… ???’ de Marvel imagine T’Challa comme Star-Lord

À la mort de Boseman, Marvel avait déjà confirmé que sa voix serait à nouveau entendue dans le MCU. La série animée comportera un épisode qui imagine ce qui se passerait si Yondu avait pris T’Challa comme enfant au lieu de Peter Quill.

Les fans étaient au courant de cet épisode à venir. Mais ils ne savaient pas qu’ils en avaient d’autres à attendre jusqu’à ce que Feige révèle la nouvelle lors d’une récente interview. Le patron de Marvel a discuté du prochain WandaVision série sur Disney +, puis il a évoqué d’autres projets en préparation. C’est alors qu’il a mentionné les performances de Boseman dans Et qu’est-ce qui se passerait si…?.

Feige a révélé que Boseman « est venu environ quatre fois et a enregistré de nombreux épisodes. » Il n’a pas révélé quelles histoires raconteraient ces épisodes. Mais, le patron de Marvel a noté que «avec le recul, c’est très émouvant». Il a également noté que les histoires racontées dans la nouvelle série animée «étaient toutes sortes d’histoires que nous ne pouvions pas explorer en direct».

Nouveaux épisodes de «Et si…?» De Marvel mettant en vedette Chadwick Boseman pourrait être diffusé jusqu’en 2022

Marvel’s Et qu’est-ce qui se passerait si…? donnera aux fans quelques chances supplémentaires d’entendre Boseman dans le rôle de T’Challa dans l’univers cinématographique Marvel. Et selon CBR, de nouveaux épisodes mettant en vedette l’acteur décédé pourraient bien être diffusés jusqu’en 2022.

Actuellement, la série devrait être diffusée à l’été 2021 et la saison 1 comprendra 10 épisodes. Fin 2019, Feige a mentionné qu’ils travaillaient déjà sur la saison 2. Cela signifie qu’il y a une chance que les «nombreux épisodes» de Boseman puissent apparaître dans les deux saisons.

Jusqu’à présent, nous savons que Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? mettra en vedette Jeffrey Wright, l’observateur, racontant chaque épisode. La série explorera également divers calendriers du MCU.

La bande-annonce a tease des histoires comme Doctor Strange combattant un sosie corrompu et Peggy Carter recevant le sérum de super-soldat au lieu de Steve Rogers.

En plus de Boseman, d’autres stars du MCU reprendront leurs rôles. Ils incluent Hayley Atwell comme capitaine Peggy Carter, Samuel L.Jackson comme Nick Fury, Tom Hiddleston comme Loki, Jeremy Renner comme Clint Barton, Michael Douglas comme Hank Pym, Chris Hemsworth comme Thor, Sebastian Stan comme Bucky Barnes, Natalie Portman comme Jane Foster , et beaucoup plus.

Saison 1 de Marvel’s Et qu’est-ce qui se passerait si…? devrait sortir sur Disney + à l’été 2021. Fond noir de Ma Rainey est maintenant diffusé sur Netflix.