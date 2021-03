Marvel Boss explique pourquoi les nouveaux films MCU ne feront pas leurs débuts sur Disney +

Ne vous attendez pas à ce que des films de Marvel Cinematic Universe fassent leurs débuts sur Disney + de si tôt, tant que Kevin Feige aura son mot à dire. Étant donné que Feige, qui est à la tête non seulement de Marvel Studios, mais de Marvel en général, est l’un des producteurs les plus prolifiques de l’histoire d’Hollywood, il va de soi que Disney lui donnera plus qu’un petit mot à dire en la matière. Et Feige reste engagé dans l’expérience théâtrale.

Kevin Feige a commencé à faire le tour pour soutenir Le faucon et le soldat de l’hiver, qui fera ses débuts sur Disney + plus tard ce mois-ci. Avec des émissions comme WandaVision, cela donnera au MCU une présence majeure sur le service de streaming. Mais interrogé récemment dans une interview sur son dévouement à la préservation des sorties en salles, Feige a clairement indiqué que l’expérience de voir ces films dans un théâtre est une grande partie de ce qui a fait leur succès. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« C’est impossible [not to be, when you] aller à la soirée d’ouverture de 23 films, dans des salles de cinéma bondées, et voir la réaction des cinéphiles. C’est ce qui nous motive de manière créative alors que nous fabriquons tout cela, culminant certainement avec « Avengers: Endgame » et « loin de chez soi ». Il n’y a rien de mieux que cela et nous ne voulons pas le perdre. J’espère que nous n’avons pas à le faire. S’il n’y a nulle part ailleurs pour mettre ces films, c’est une autre conversation, mais je suis encouragé par les théâtres qui tiennent bon. Aussi, ce qui se passe à l’étranger dans les pays où [the pandemic] est plus sous contrôle. Devinez quoi? C’est la nature humaine de vouloir se réunir et vivre une expérience. Cela se poursuit de manière très importante dans les pays où ils le peuvent. «

L’année dernière a été brutale pour les cinémas. Beaucoup d’entre eux dans le monde ont été fermés pendant des mois et le box-office n’a pas encore vraiment récupéré. Mais, comme Kevin Feige souligne que des pays comme la Chine ont connu une résurgence massive. Cela suggère que, à mesure que les choses s’améliorent, les ventes de billets reviendront à la normale. Ou du moins plus proche de la normale. Assez pour qu’un studio puisse justifier la sortie d’un film comme Veuve noire dans les théâtres.

Au cours de la dernière année, les studios ont mis au point des stratégies de sortie créatives. Disney, en particulier, a expérimenté avec Premier Access. Des films comme Mulan et Raya et le dernier dragon ont été diffusés à la fois dans les cinémas et sur Disney +, mais les abonnés ont dû payer 30 € supplémentaires pour regarder ces titres. Il a été suggéré que Disney pourrait essayer ceci avec Veuve noire. Cependant, le PDG Bob Chapek a récemment confirmé qu’ils avaient toujours l’intention de le sortir en salles le 7 mai.

Parmi les autres films MCU à venir, citons Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Éternels, Spider-Man: pas de retour à la maison, Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor: l’amour et le tonnerre, Panthère noire 2 et Capitaine Marvel 2. Redémarrages de Lame et Les quatre Fantastiques sont également en route. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de nouvelles mises à jour seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

