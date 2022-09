Marvel Boss dit que Taika Waititi en a lancé "Extrême" Idées pour Thor : Amour et tonnerre

Taiki Waititi a divisé les avis avec son très blagueur Thor : Amour et tonnerre, et récemment le directeur du développement visuel de Marvel, Andy Park, a discuté de certaines des idées extrêmes que le réalisateur avait avancées et qui ont finalement été un peu retirées. La dernière sortie de Chris Hemsworth en tant que dieu du tonnerre s’est avérée un peu décevante pour les studios Marvel, avec des critiques mutilant sa sensation et son ton décousus, le public pas tout à fait à bord et le box-office n’atteignant pas les sommets des autres films Marvel. Il semble que aussi sauvage que Thor : Amour et tonnerre était, il y avait de la place pour que cela ait été encore plus sauvage.





De nombreux fans de Marvel avaient de grands espoirs pour le jumelage de Hemsworth et du réalisateur Waititi après Thor : Ragnarok a livré l’un des meilleurs films de toute la franchise MCU en 2017. Cependant, leur deuxième passage au personnage est tombé un peu à plat, ressemblant à un fouillis d’idées et de scènes plutôt qu’à une histoire entièrement planifiée. La raison de cela a semblé devenir évidente lorsqu’il a été révélé que plus de quatre heures de séquences avaient été tournées pour le film de deux heures, de nombreuses scènes étant tournées de plusieurs manières, toutes conduisant à des résultats d’intrigue différents. Dans une nouvelle interview avec SyFy, Andy Park a révélé que Waititi essayait toujours de pousser les choses à l’extrême. Il a dit:

« C’était vraiment amusant de revenir dans le monde de Thor avec Taika parce que je sais que quand je travaille avec lui, je suis partant pour un tour. Il est tellement amusant. Il plaisante constamment et il est vraiment juste amusant. [Laughs]. Mais ses idées sont très extrêmes et là-bas. Il n’a pas peur d’essayer quelque chose. Il pourrait y avoir des moments où nous avons peur [and say] ‘Ahhh, je ne sais pas… c’est peut-être un peu trop loin du point de vue du design.’ Alors il aimera nous pousser à être comme, ‘Hé, allons-y.’ Que cela devienne la conception ou que nous reculions un peu, nous n’aurions pas trouvé ce pivot sans aller à l’extrême. C’est à peu près Taika en un mot. »





Taiki Waititi peut ne pas revenir pour Thor 5

Thor : Amour et tonnerre s’est terminé par la promesse que Thor reviendrait. Bien que cela signifie qu’il y a plus d’aventures garanties pour le puissant héros de Chris Hemsworth, cela ne signifie peut-être pas que Taika Waititi sera de retour dans le fauteuil du réalisateur. Bien qu’il ait été très peu mentionné comment et quand Thor reviendra, des rumeurs ont déjà circulé selon lesquelles Waititi a décidé de ne pas revenir dans la franchise suite aux critiques tièdes de Thor : Amour et tonnerre.

Cependant, si tel était le cas, Waititi ne manquera certainement pas de travail avec le scénariste / réalisateur qui se dirige maintenant vers le Guerres des étoiles la franchise. Bien que peu de détails aient été révélés sur sa prochaine incursion dans la galaxie lointaine, très lointaine, il semble qu’il sera l’un des grands noms à la tête de l’avenir du Guerres des étoiles présence sur grand écran de la franchise.