Marvel Boss dit que les plans actuels de MCU se prolongent au moins 2026

L’univers cinématographique Marvel a peut-être pris une pause inattendue en 2020, mais il revient en force en 2021. WandaVision, qui lance la phase 4 du MCU sur Disney + ce vendredi, inaugurera la prochaine vague de spectacles et de films centrés sur les héros et les méchants bien-aimés. Comme l’a révélé le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, ce n’est que le début, car les plans s’étendent au moins pendant les prochaines années au-delà de ce qui a déjà été annoncé.

Kevin Feige fait actuellement le tour pour promouvoir la sortie de WandaVision, la première série MCU en direct produite pour Disney +. Contrairement aux précédentes émissions en direct, il se connectera très directement aux films. Lorsqu’on lui a demandé dans une récente interview dans quelle mesure les plans du MCU s’étendent, Feige a expliqué qu’ils examinaient des histoires probablement au moins jusqu’en 2026 dans les coulisses. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

«À des degrés divers de spécificité, c’est toujours environ 5 à 6 ans par rapport à ce que nous avons annoncé. Donc, quoi que cela nous mène.

À l’heure actuelle, le MCU, du moins ce qui a été annoncé, nous mènera jusqu’à la fin de 2022. Cela signifie que, d’après ce que dit Kevin Feige, le studio pourrait envisager des histoires qui nous guideraient jusqu’en 2028. Cela peut sembler être une quantité de contenu qui fait fondre les yeux, mais cela a beaucoup de sens. Tous les films, et maintenant les émissions, produits par Marvel Studios font partie d’un univers partagé. Cela demande une planification minutieuse. Regarde juste ce qu’ils ont réussi à faire avec Avengers: Fin de partie. Cela n’arrive pas par accident. C’est une machine bien huilée.

Côté cinéma, on en sait pas mal sur ce qui se passe Marvel Phase 4 et au-delà. Veuve noire, Éternels, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor: l’amour et le tonnerre, Panthère noire 2, Capitaine Marvel 2, Lame, Ant-Man et la guêpe: Quantumania, Les gardiens de la galaxie Vol. 3, Spider-Man 3 et Les quatre Fantastiques sont tous en route. Nous connaissons également un X Men le redémarrage est dans les cartes, c’est juste une question de quand. Bien que Feige ait récemment tease le fait que nous verrions des graines mutantes plantées dans la phase 4.

La télévision est l’endroit où les choses vont vraiment se développer au cours des deux prochaines années. Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Oeil de faucon, She-Hulk, Mme Marvel, Chevalier de la lune, Invasion secrète, Coeur de pierre, Guerres d’armure et Je suis Groot ont tous été annoncés. Sans parler du Spécial vacances Gardiens de la Galaxie ou l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si?. C’est juste jusqu’en 2022. Avec Disney + et un nouveau groupe de héros devant être introduit dans ces projets, la porte est grande ouverte pour à peu près tout dans la phase 5 et au-delà. En supposant que le MCU continue de générer de l’argent comme il l’a été au cours de la dernière décennie, Disney et Marvel Studios auront besoin de plus de cinq ans d’histoires supplémentaires. Mais c’est un début. WandaVision arrive le 15 janvier. Cette nouvelle nous parvient via Collider. L’art du topper a été créé par spidey0geek de Deviant Art.

Sujets: Disney, Avengers