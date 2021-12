Marvel Boss dit que le docteur Strange dans le multivers de la folie reshoots presque terminé

Il y a un peu plus d’un mois, des rapports ont fait état Docteur Strange dans le multivers de la folie était sur le point de subir quelques reprises, qui seraient une combinaison de plans qui devaient être retravaillés à l’origine en raison des restrictions COVID et du nouveau matériel nécessaire pour terminer le film, et il semble que ces reprises soient maintenant à peu près prêtes à être bouclées. Le nouveau film sera la prochaine sortie majeure de Marvel après l’arrivée cette semaine de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, et avec Doctor Strange ayant un rôle de premier plan dans le troisième film solo du web-slinger sous la bannière MCU, les fans se tournent déjà vers ce film pour savoir comment la suite de 2016 Docteur étrange le film d’origine s’intégrera dans l’image globale.

Benedict Cumberbatch reprendra son rôle de sorcier suprême Steven Strange dans le dernier ajout au scénario en constante évolution du MCU et même si le film a initialement terminé la photographie principale plus tôt cette année, novembre a vu une deuxième série de prises de vue commencer à la suite de travaux supplémentaires effectués par un autre retour de Marvel. Elizabeth Olsen quelques mois plus tôt. Maintenant dans une interview avec Variety sur le tapis rouge du Spider-Man : Pas de chemin à la maison Première, Victoria Alonso, présidente de la production physique et de la post-production de Marvel, a révélé que cette dernière série de prises de vue était « presque terminée ». Vous pouvez consulter ses commentaires complets dans le clip ci-dessous.

Docteur Strange dans le multivers de la folie va être l’un des films les plus importants et potentiellement les plus importants de la phase quatre de Marvel, réunissant des volets des propriétés grand et petit écran du MCU avec des liens vers Spider-Man : Pas de chemin à la maison, WandaVision et Loki entre autres. Bien qu’il n’y ait pratiquement rien de connu sur l’intrigue du film, principalement en partie parce qu’il dépend clairement de la finale de Spider-Man : No Way Home, nous savons qu’Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch dans le cadre de la distribution qui comprend également Benedict Wong, Rachel McAdams et Chiwetel Ejifor.





Comme pour chaque film Marvel, il existe de nombreuses théories sur ce qui pourrait arriver et qui d’autre pourrait apparaître dans le film, y compris la suggestion que grâce à leur histoire de rupture multivers, Loki et Sylvie pourraient apparaître avec un certain nombre de camées non confirmés de « variantes ” des héros populaires de Marvel. La chose à retenir à propos du multivers est qu’il crée une possibilité presque illimitée pour qui peut potentiellement apparaître, et en plus d’être une propriété de choix pour s’amuser vraiment, c’est aussi celui qui pourrait bien mettre en place plusieurs futurs films et émissions merci à sa nature fracturée présumée.

Avec la nouvelle que le tournage est presque à nouveau terminé, les fans rechercheront à nouveau des signes d’une première bande-annonce, qui, selon les rumeurs, ferait partie des scènes post-crédit de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Bien qu’une allumette ou une introduction au film semble probable, il a également été rapporté qu’une bande-annonce arrivera avant la fin de l’année, bien que selon les normes de Marvel, cela semble un peu tôt compte tenu du temps qu’ils ont fait attendre les fans. pour leur premier regard sur Pas de chemin à la maison. Cependant, tout cela deviendra sans importance le 6 mai lorsque Docteur Strange dans le multivers de la folie fait ses débuts au cinéma.









