Marvel Boss considère le retour de Charlie Cox comme Daredevil dans le MCU: nous verrons

C’est toujours « le fera-t-il ou non? » en ce qui concerne le retour de Charlie Cox dans l’univers cinématographique Marvel, alors que le chef de Marvel, Kevin Feige, continue de taquiner la possibilité. Au cours des trois saisons de la série Daredevil de Marvel sur Netflix, Cox a joué Matt Murdock, un avocat aveugle qui combat le crime la nuit en tant que justicier titulaire. Les fans réclament le retour de Cox au rôle ailleurs dans le MCU depuis que la série a mis fin à sa diffusion sur Netflix en 2018.

Parlant de divers projets Marvel à venir avec Collider, Kevin Feige abordé la possibilité que Daredevil fasse ses débuts dans le MCU. Lorsqu’on lui a demandé directement s’il y avait une chance que Cox puisse revenir dans le rôle, Feige a offert cette réponse vague mais optimiste.

«Je regarde tout ce qui s’est passé auparavant, que ce soit nos films, que ce soit les séries télévisées de divertissement Marvel, en particulier, évidemment les bandes dessinées, les jeux vidéo, les dessins animés, tout cela est disponible comme source d’inspiration pour l’avenir de Marvel. C’est ainsi que les bandes dessinées fonctionnent depuis de nombreuses années. Alors, on verra. «

On a ensuite rappelé au patron de Marvel que beaucoup de gens aimaient vraiment Charlie Cox dans le rôle et espérait qu’il reviendrait, mais Feige hocha la tête et sourit.

Ces commentaires font suite à un autre taquin de Feige sur la possibilité que les personnages des émissions Netflix Marvel soient ressuscités dans le MCU. Avec tant d’autres projets Marvel déjà en développement, Feige a expliqué que l’objectif de la société reste pour le moment avec ces titres, mais en ramenant Daredevil et les autres émissions de Netflix sont toujours possibles « Je suis à Marvel depuis assez longtemps pour ne jamais rien dire », a-t-il déclaré dimanche à Deadline.

De même que Daredevil, l’autre basé sur Marvel Netflix les spectacles comprennent Jessica Jones avec Kristen Ritter, Luke Cage avec Mike Colter, Poing de fer avec Finn Jones, et Le punisseur avec Jon Bernthal. La série crossover Les défenseurs a également réuni plusieurs de ces personnages. Ces émissions sont toutes considérées comme faisant partie du MCU, bien que Cox et les autres ne soient toujours pas apparus dans aucun des films ou émissions Marvel en dehors de Netflix.

Feige ne semble pas pressé d’amener Cox dans le MCU, mais compte tenu de la popularité continue de la position de l’acteur Daredevil, les chances semblent élevées que cela se produise à un moment donné. Il y a des rumeurs selon lesquelles il apparaîtra aux côtés de Tom Holland dans Spider-Man 3, mais cela n’a pas été confirmé. Toujours dans sa nouvelle interview Collider, Feige a également évoqué l’introduction potentielle du X Men dans le MCU également.

« Cela a été longuement discuté comme vous pouvez l’imaginer. Et nous avons une bonne idée de l’endroit où ça va et quand ça va, mais tout cela restera à voir », a déclaré Feige, ajoutant également lorsqu’on lui a demandé que personne n’a encore été choisi comme Carcajou.

Le MCU reviendra avec la première de WandaVision sur Disney + le 15 janvier, suivi des débuts de Le faucon et le soldat de l’hiver sur le streamer en mars. Pendant ce temps, le prochain film du MCU, Veuve noire, devrait sortir le 7 mai. Vous pouvez consulter le reste de l’interview de Feige à Collider.

Sujets: Daredevil