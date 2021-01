Marvel Boss arrête les rumeurs de casting de Wolverine

Il semble que tout en faisant la presse court pour promouvoir la série Disney + WandaVision, Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a dû répondre à plus de questions sur les projets futurs qu’il n’en a celui dont il souhaite réellement discuter. Lorsqu’on lui a demandé récemment si Feige avait en tête un acteur en particulier pour reprendre le rôle de Carcajou, le honcho en chef de Marvel a répondu avec une réponse assez définitive.

« Non. »

Oh, eh bien, avançons tout de suite alors …

Tandis que Kevin Feige a rapidement mis fin à toute conversation sur Wolverine en particulier, il a récemment révélé des détails intéressants concernant l’approche de Marvel au plus large X Men la franchise. «Vous savez à quel point j’aime les X-Men», dit-il. « J’ai déjà dit que c’est là que j’ai commencé. Je ne peux rien vous dire avant que nous ne l’ayons annoncé, mais rassurez-vous, les discussions ont été longues et continues en interne. » C’est certainement une mise à jour prometteuse et ne manquera pas de combler les têtes de X Men fans avec toutes sortes de possibilités passionnantes.

Marvel Studios et Disney ont maintenant acquis les droits sur le X Men franchise après leur fusion historique avec 20th Century Fox. Chez Fox, la franchise a engendré un total de 13 films, à commencer par le premier X Men en 2000, suivi de plusieurs suites et spin-offs dont X2, X-Men: L’Affrontement final, X-Men: Première classe, X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse, et enfin les 2019 Phénix sombre

Quant à Wolverine, il a eu la chance de recevoir sa propre trilogie. De plus en plus de qualité à chaque épisode, les aventures en solo de Wolverine ont commencé terriblement avec les 2009. X-Men Origins: Wolverine et a trouvé un terrain d’entente avec les années 2013 Le glouton, avant de sortir sur un high acclamé par la critique en 2017 avec le R-rated Logan.

S’inspirer de la course de bandes dessinées Vieil homme Logan, Logan trouve Hugh Jackman incarnant le célèbre membre des X-Men pour la dernière fois, après avoir joué le rôle pendant 17 ans. Basé dans un avenir sombre où les mutants ne sont plus, le film suit un Wolverine âgé et un Charles Xavier extrêmement malade alors qu’ils tentent de défendre une mystérieuse jeune fille nommée Laura d’un gang méchant.

Jackman est devenu synonyme du rôle, beaucoup espérant qu’on lui demandera simplement de revenir quand le X Men faire finalement ses débuts dans le MCU. En fait, c’est peut-être pourquoi Feige était si dédaigneux de la question. Parce que personne n’a pensé à qui jouera Wolverine dans le MCU. Parce que Hugh Jackman est Wolverine et donc c’est une fatalité. Nous sommes sur vous, Feige.

Si Jackman ne recevait pas l’appel, plusieurs acteurs auraient pris le relais, notamment Mad Max: Fury Road star Tom Hardy, Le Hobbit les acteurs Aidan Turner et Richard Armitage, et même la légende hollywoodienne Danny DeVito. Logan Les fans sont quant à eux d’avis que Dafne Keen, qui a joué Laura AKA X-23 dans le film, devrait prendre le relais de son genre de père.

Un autre sujet sur lequel Feige était prêt à divulguer un peu plus d’informations est de savoir jusqu’où le studio a planifié l’avenir de Marvel Cinematic Universe. «À des degrés divers de spécificité, c’est toujours cinq à six ans par rapport à ce que nous avons annoncé», a révélé Feige.

Donc, il est prudent de supposer que Carcajou et Les X-Men partagera un jour l’écran avec le reste de la liste Marvel. Cela nous vient de Collider.

Sujets: Wolverine, X-Men