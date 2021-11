Marvel Boss appelle Hawkeye une « bouffée d’air frais » après les enjeux mondiaux d’Eternals & Endgame

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a salué les vibrations festives de la prochaine série Disney +, Oeil de faucon, se décrivant comme étant passionné par Noël et passionné par les possibilités de narration qui accompagnent cette période de l’année. Après avoir confirmé que oui, Iron Man 3 est en fait un film de Noël, Feige a taquiné l’escapade classique et joyeuse dans laquelle Clint Barton se lancera dans sa première aventure autonome.

« [‘Iron Man 3’] est sorti en été. C’est amusant parce que c’est une histoire de Noël qui se déroule pendant les vacances. Il est également basé sur les premières discussions sur une période de temps limitée, sur la mise en place d’une série – pas tout à fait en temps réel – mais, essentiellement, sur une période de six jours, six épisodes, six jours. Clint rentrera-t-il à la maison pour Noël ? Ce qui était amusant et une bouffée d’air frais après les enjeux de la fin du monde et les Célestes éclatant de planètes et de manigances multivers. C’est, comme Hawkeye lui-même, une émission fondée sur la famille. »

On a fait beaucoup d’histoires à propos de l’histoire à petite échelle racontée dans Oeil de faucon, avec l’action au niveau de la rue faisant un changement rafraîchissant par rapport à toute la folie multiversale de fin du monde qui a jonché l’univers cinématographique Marvel ces dernières années. L’ajout de Noël est cependant quelque chose qui enthousiasme encore plus Kevin Feige, le cadre festif jouant un rôle central dans le spectacle Disney +.

« J’ai toujours aimé les films, les émissions ou les émissions spéciales qui se déroulent pendant la saison des vacances. Je pense qu’il y a une quantité accrue d’émotions et une quantité accrue de conflits et de tensions qui peuvent survenir en cette glorieuse saison. J’ai toujours honnêtement cherché pour les opportunités [like that]. Nous avons annoncé une offre spéciale pour les vacances « Les Gardiens de la Galaxie », qui est littéralement en préparation depuis quatre ans. Cette émission est maintenant apparue et est sortie avant cela, même si je pensais que «Guardians» sortirait en premier. Ils sont en fait très différents. Mais j’adore cette période de l’année pour les possibilités de narration. »

Disney+ et Marvel Studios vous invitent à une escapade de vacances inattendue avec Hawkeye, une nouvelle série se déroulant dans la ville de New York post-blip. L’ancien vengeur Clint Barton a une mission apparemment simple : retourner auprès de sa famille pour Noël. Possible? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un Super Héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête.

Avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld respectivement dans le rôle de Clint Barton et Kate Bishop, Oeil de faucon devrait également mettre en vedette Vera Farmiga, Tony Dalton, Zahn McClarnon et Brian d’Arcy James, avec Fra Fee rejoignant le MCU en tant que méchant Kazi aux côtés d’Alaqua Cox en tant que Maya Lopez AKA Echo, un super-héros sourd qui peut parfaitement copier les mouvements d’une autre personne et deviendra bientôt le sujet de sa propre série dérivée Disney +.

Oeil de faucon devrait diffuser ses deux premiers épisodes le 24 novembre 2021 et comprendra six épisodes, se terminant le 22 décembre dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Slash Film.

Sujets : Hawkeye, Disney Plus, Eternals, Avengers 4