Marvel: Benedict Cumberbatch a terminé le tournage d’une photo supplémentaire pour Doctor Strange 2

L’acteur a fini de filmer les scènes manquantes pour terminer, de cette façon, la suite Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L’information!

© IMDbDocteur étrange 2

Docteur Strange dans le multivers de la folie est un projet ambitieux de la Univers cinématographique Marvel qui, apparemment, va continuer le phénomène qui a commencé avec tant de succès Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Des rumeurs suggèrent que des personnages d’autres franchises de marques apparaîtront dans ce film. Pointu? Tom Cruise dans Iron Man, Ben Affleck dans Daredevil, Fox’s X-Men, des versions alternatives de Hulk et des Fantastic Four.

Le teaser du film a fait ses débuts en tant que scène post-générique dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison et avancé ce que le titre prévient : il s’agira du multivers ! Dans ces premières images, Strange cherche Wanda maximoff et lui demande ce qu’il sait de ce concept. On sait maintenant que la photographie supplémentaire du film par Sam Raimi le tournage et la production terminés.

Le tournage de Doctor Strange 2 est terminé

Benedict Cumberbatch a confirmé cette information en parlant de sa nomination aux SAG Awards pour sa performance acclamée par la critique sur Le pouvoir du chien. La vérité est que l’acteur est enthousiasmé par cette nouvelle entrée dans le Univers cinématographique Marvel qui promet de révolutionner la Phase 4 de la marque au cinéma. Attentif!

« J’ai adoré la réaction des fans à la bande-annonce qui est apparue à la fin de Spider-Man. La réaction au film est excellente. C’est un bon moment, pour être honnête « , a déclaré l’interprète de Docteur étrange. Le personnage, apparemment, aura une importance prépondérante dans les événements suivants du MCU et le désigne même comme un nouveau leader au sein des Avengers.

Maintenant que la suite est terminée, Cumberbatch peut se reposer et se détendre. Le Hollywood Reporter a rapporté dans le passé que les reprises de ce film étaient importantes avec une certaine controverse sur la longue période de photographie supplémentaire, ce qui ne serait pas aussi courant dans l’industrie. Même le scénariste Michael Waldron était sur place pour écrire de nouvelles scènes. Docteur Strange dans le multivers de la folie Il sortira le 6 mai.

