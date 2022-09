Marvel : Ben Kingsley revient à la marque dans la série Wonder Man

in

Disney+

Ben Kingsley est un immense talent hollywoodien qui a manifesté son intérêt à faire partie de l’univers cinématographique Marvel auquel il reviendra dans cette série.

©IMDBBen Kingsley comme Trevor Slattery

Ben Kingley avait suscité un grand enthousiasme dans le fandom de merveille avec sa participation à Iron Man 3 où il allait apparemment prêter son corps à l’impitoyable Mandarin. La vérité est que le personnage de l’acteur n’était rien de plus qu’un imposteur engagé par le véritable méchant de ce film qui a utilisé Trevor Slattery, c’est son nom, comme le visage visible d’une menace imminente pour la société et en particulier Tony Stark. Maintenant, nous allons le voir à un spectacle Disney+.

Sans devancer les faits, Slattery est apparu dans un court métrage connu sous le nom de Je vous salue le roi où il est sorti de prison par des membres du groupe connu sous le nom de The Ten Rings qui répondent au vrai Mandarin, un personnage qui apparaîtrait dans la phase 4 du Univers cinématographique Marvel pour révéler son histoire qui est bien différente de celle des romans graphiques.

Le Mandarin n’est autre que Wenwu, le méchant de Shang-Chi et la légende des dix anneaux qui est le père du protagoniste de cette histoire. Ce personnage a entre ses mains le puissant dix anneaux Avec qui il a construit une organisation criminelle impressionnante en plus d’avoir Trevor Slattery à sa base d’opérations, qui rejoindra le jeune Shang-Chi pour vaincre son ravisseur.

Ben Kingsley revient à Marvel

À présent Variété Il a rapporté que Ben Kingley reviendra à Univers cinématographique Marvel comme Trevor Slattery dans la série de Disney+ homme étonnant qui est en train d’être rédigé par le responsable des livres de CommunautéAndrew Guest, bien que l’on ne sache pas grand-chose d’autre sur ce programme télévisé, pas même sur l’acteur qui jouera le héros titulaire d’une émission qui sera, comme nous l’avons appris, une satire hollywoodienne.

D’une part, cela semble être un endroit inhabituel pour Kingsley pour faire sa prochaine apparition dans le MCU. Mais il n’est pas difficile non plus de comprendre pourquoi il a été choisi pour être un personnage secondaire de la série. Dans les bandes dessinées, Simon Williams a commencé à travailler comme acteur et cascadeur après sa transformation en super-héros. Trevor pourrait donc être un ajout bienvenu à cette parodie de l’industrie du divertissement.

La participation de Ben Kingley ça nous donne aussi une idée précise du ton qu’ils recherchent Kévin Feig et son équipe concernant cette entrée dans le MCU. Étant donné que son personnage sort généralement en tête sur la base de l’humour, il y a fort à parier que la série sera légère de la même manière que les premiers épisodes de WandaVision ou ce que nous voyons actuellement les jeudis à elle hulk.

