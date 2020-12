Marvel: Nouvelle série annoncée sur Loki, voici la bande-annonce !

Disney a beaucoup de cadeaux avant Noël pour les fans de Marvel cette année! Dans le cadre du Disney Investor Day 2020, le groupe Maus a lancé de nombreuses annonces, dates de lancement et bandes-annonces pour sa prochaine série de super-héros. Nous avons résumé les clips et les nouvelles les plus importants pour vous ici.

Première bande-annonce de « Loki »

Que s’est-il passé après que Loki se soit échappé dans Avengers: Fin de partie? Pour rappel: lors de l’un des voyages dans le temps des Avengers, le dieu des blagues pratiques a mis la main sur le tesseract et s’est rapidement échappé avec la pierre spatiale qu’il contenait.

Le premier trailer de la prochaine mini-série « Loki » sur Disney + commence juste là. En plus de l’acteur de Loki Tom Hiddleston, Owen Wilson peut également être considéré comme Mobius M. Mobius, un cadre de la Time Variance Authority (TVA). La TVA est une organisation dont le travail est de protéger les lignes temporelles de l’univers des influences extérieures.

Date de début: Mai 2021

Première bande-annonce de « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver »

En fait, la mini-série avec Anthony Mackie et Sebastian Stan devrait être le premier nouveau projet Marvel à démarrer sur Disney +. En raison de la pandémie corona, la sortie a été retardée – mais maintenant « The Falcon and the Winter Soldier » sont également dans les starting-blocks.

En plus de Mackie et Stan, Daniel Brühl revient également dans son rôle de MCU en tant qu’adversaire des Avengers Helmut Zemo.

Date de début: 19 mars 2021

Nouvelle bande-annonce pour « WandaVision »

Contrairement à «Loki» et «The Falcon and the Winter Soldier», «WandaVision» avait déjà une date de lancement avant le Disney Investor Day 2020. Il y a encore un nouveau trailer pour la série avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany.

Dans le clip, nous voyons également Teyonah Parris comme l’adulte Monica Rambeau (elle n’était qu’une enfant dans « Captain Marvel ») et Kat Dennings comme le personnage de « Thor » Darcy Lewis à nouveau.

Date de début: 15 janvier 2021

Première bande-annonce de « Et si …? »

La série animée Marvel « Et si …? » obtient une première bande-annonce. La série met en lumière des histoires de mondes alternatifs au sein du multivers Marvel: Et si Peggy Carter avait reçu le sérum Super Soldier au lieu de Steve Rogers? Et si T’Challa était devenu Star-Lord au lieu de Black Panther? Questions auxquelles cette série apporte une réponse.

Date de début: Été 2021

Annonce des séries Marvel « Ironheart », « Armor Wars » et « Secret Invasion »

Marvel Studios continue d’augmenter: en plus de la série annoncée précédemment, plusieurs nouveaux projets ont été présentés à Disney Investor Day 2020, qui devraient atterrir sur Disney + à l’avenir.

Dominique Thorne devient la première actrice noire principale d’une série Marvel: Dans «Ironheart», elle jouera Riri Williams, qui développe sa propre version du costume d’Iron Man.

Pendant ce temps, dans « Armor Wars » Don Cheadle reviendra sous le nom de James Rhodes alias War Machine. Selon le producteur de films et président de Marvel Studios, Kevin Feige (via Deadline), la série établit un scénario dans lequel les pires craintes de Tony Stark, alias Iron Man, se réalisent: «Cela montre ce qui se passe lorsque sa technologie tombe entre de mauvaises mains. »

Le titre «Invasion secrète» devrait inciter les lecteurs de bandes dessinées à s’asseoir et à prendre note: dans le modèle, les héros de Marvel doivent faire face à une invasion des Skrulls qui changent de forme, qui peuvent prendre la forme de n’importe qui – y compris des alliés. Samuel L. Jackson reviendra dans son rôle bien connu de MCU en tant que Nick Fury et Ben Mendelsohn peut également être revu sous le nom de Skrull Talos après « Captain Marvel ».

Les Gardiens de la Galaxie et la série I Am Groot débarquent sur Disney +

Disney prépare son premier spécial de Noël Marvel – et il s’agira des Gardiens de la Galaxie! James Gunn, le réalisateur des deux précédents films « Guardians » et de la suite à venir, sera également responsable de la spéciale en tant que scénariste et réalisateur. Le résultat devrait être disponible sur Disney + à temps pour Noël 2022.

De plus, une « série de courts métrages » sur Baby Groot est en préparation, comme l’a révélé Kevin Feige lors du Disney Investor Day. On dit que « I Am Groot » contient divers « personnages nouveaux et inhabituels » en plus de l’arbre extraterrestre qui lui a donné son nom.

Annonce du nouveau film « Fantastic Four »

Vous avez bien lu, un autre film « Fantastic Four ». Pour rappel: en 2005 et 2007, les premiers films sur les héros sont apparus, en 2015 un redémarrage a suivi, qui a échoué sans pitié. Après le rachat de Fox par Disney, le groupe Maus détient désormais les droits du film sur les personnages. Ainsi, l’équipe de super-héros autour de Reed Richards peut fêter ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel!

Jon Watts, qui a également réalisé les deux films « Spider-Man » avec Tom Holland, dirigera le film.

Le titre officiel de « Ant-Man 3 » révélé

Le troisième film d’aventure d’Ant-Man a enfin un titre officiel: « Ant-Man and The Wasp: Quantumania ». Le tournage devrait débuter au printemps 2022.

Ensuite, en plus de Paul Rudd et Evangeline Lilly dans les rôles principaux, Kathryn Newton (« Supernatural ») sera également impliquée en tant qu’actrice. Elle jouera la version plus ancienne de Cassie, la fille de Scott Lang, qui a été jouée par Abby Ryder Fortson dans les deux premiers films « Ant-Man ».

Mme Marvel dans « Captain Marvel 2 »

« Captain Marvel 2 » ne sera pas dans les cinémas avant novembre 2022, mais Kevin Feige a révélé quelques petites informations: En plus de Brie Larson en tant qu’héroïne, Iman Vellani apparaîtra sous le nom de Mme Marvel. Ce dernier obtient également sa propre série sur Disney +. En outre, Teyonah Parris apparaîtra également dans « Captain Marvel 2 » en tant que Monica Rambeau après la série « WandaVision ».