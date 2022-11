Marvel : Aubrey Plaza rejoint "Agatha : Coven du Chaos"

in

Le populaire Aubrey Plaza rejoint l’univers cinématographique Marvel dans la série Disney+ Agatha : Coven of Chaos aux côtés de Kathryn Hahn. Attention!

Agatha : Coven du Chaos est l’une des prochaines séries du Univers cinématographique Marvel dans Disney+ qui suivra les alternatives dans la vie de la sorcière Agatha qui a été enfermée dans la ville de Westview et dépouillée de ses pouvoirs par Scarlet Witch dans le season finale de WandaVision où le personnage d’Elizabeth Olsen a découvert qu’elle était manipulée par ce méchant.

Les Illuminati en plus de Le journaliste hollywoodien signalé que le populaire Place Aubrey rejoint le casting de Agatha : Coven du Chaos dans un rôle qui reste encore secret. L’actrice est certainement une favori des fans depuis ses débuts en Parcs et loisirs avec des crédits qui incluent une expérience antérieure dans merveille faire partie de Légiontout en participant actuellement à Le Lotus Blanc de HBO et fera partie de Mégalopole de Francis Ford Coppola.

Aubrey Plaza rejoint Marvel !

Kathryn Hahn et Aubrey Plaza sera rejoint par Joe Locke de bouchon de coeur et Emma Caulfield, une vétéran de Buffy contre les vampires. Caulfield est déjà apparu sur WandaVision en tant que Sarah Proctor, une résidente de Westview qui a subi un lavage de cerveau par magie en lui faisant croire qu’elle était une femme au foyer nommée Dottie Jones. La connexion entre Agatha : Coven du Chaos Oui WandaVision Ce sera plus qu’apparent.

Les adeptes de Univers cinématographique Marvel ils ont accueilli Agatha Harkness qui s’est avérée être l’une des méchantes préférées des émissions que la marque a créées sur la plateforme de streaming Disney+. À tel point que Kevin Feige et son équipe de cadres et de créatifs ont décidé de donner sa propre émission de télévision à kathryn hahn et cette nouvelle qui confirme Place Aubrey dans le spectacle est un autre point positif pour ce projet.

Nous pouvons également vous dire que l’auteur principal de WandaVision, Jack Schaefferreviens pour Agatha : Coven du Chaos, dont le tournage devrait bientôt commencer. Il devrait sortir fin 2023 ou 2024 sur la plateforme La Casa del Ratón. Comme nous l’avons dit précédemment, il y aura un lien très profond avec WandaVision tandis que nous voyons comment Agatha récupère ses pouvoirs et sa mémoire pour être à nouveau une menace.

