Marvel au SDCC 2022 : décomposer les plus grandes annonces de MCU

Malgré un flux constant de contenu Disney + et sa sortie cinématographique habituelle, le Univers cinématographique Marvel a été un endroit étrangement calme au cours des trois dernières années. Ils nous ont beaucoup donné, mais la plupart ont semblé être des espaces réservés. Il y a toujours eu un vide lancinant de grands nouveaux noms et de grands films après que Tony Stark a cassé le Saga de l’infini à une fin en 2019 Avengers : Fin de partie.

Bien sûr, nous avons eu le déluge de séries susmentionné, le chant du cygne de Black Widow, une petite armée de Spider-Men dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, et une plongée face-à-face dans le Multivers avec Docteur Étrange. Mais quelque chose n’allait toujours pas. Il s’avère que ce n’était qu’un calme très prolongé avant la tempête d’annonces du MCU que nous avons eue au San Diego Comic-Con 2022.

Nous avons officiellement quitté le Saga des limbes et est entré dans le Saga multivers. Les phases 5 et 6 du MCU comprendront Daredevil, The Fantastic Four, Captain America, Blade et d’autres. Et les aléas ont finalement été supplantés par des dates de sortie et des titres durs. Le plus important de tout, c’est que nous rassemblons à nouveau l’équipe ; Vengeurs 5 ET 6 ont été annoncés depuis la scène SDCC, intitulés Avengers : la dynastie Kang et Avengers : Guerres secrètesrespectivement.

Une bonne partie des films et émissions à venir nous était connue, mais décomposons le nouveau sang de l’univers cinématographique Marvel.

Avengers : la dynastie Kang et les guerres secrètes

Les Avengers sont divisés depuis 2019, Cap prenant sa retraite et Iron Man en prenant un pour l’univers. Hawkeye et Thor sont toujours là, causant des problèmes, ainsi que plusieurs autres Avengers désormais plus âgés. Eh bien, maintenant, l’équipe est rappelée à l’action pour affronter le nouveau grand méchant présumé Kang, que nous avons rencontré pour la première fois dans le Disney + Loki série.

Kang passera-t-il au Guerres secrètes Versement? Ou le MCU présentera-t-il le méchant du matériel source potentiel, le Beyonder, en tant que nouveau Thanos, avec Kang servant de son Loki ? Les réponses sont encore dans des années car ces deux films ne se réuniront que le 5 mai et le 7 novembre 2025, respectivement.

Les Quatre Fantastiques

L’omission la plus frustrante et la plus flagrante de SDCC n’était pas seulement l’absence des X-Men, mais aucune nouvelle sur le nouveau casting. Pas de grande entrée par un acteur MCU nouvellement créé pour exciter les fans et lancer le débat en ligne et les itérations de Photoshop. Nous parlons, bien sûr, des Quatre Fantastiques.

On ne nous a donné qu’une date en plus du nouveau logo flashy « 4 » que nous avons obtenu en 2021; Les Quatre Fantastiques commencera à frapper le 5 novembre 2024. Le site officiel de Marvel indique :

« La première famille de Marvel arrive dans les salles le 5 novembre 2024. La production démarre l’année prochaine pour le long métrage qui présente la famille la plus emblématique de Marvel. »

Nous le reprenons; les aléas continuent. Mais bon, c’est un pas dans la bonne direction par opposition à un silence radio complet concernant M. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch et The Thing. Espérons qu’avec la production si proche de commencer, nous aurons des nouvelles sur qui prendra le poids des faisceaux cosmiques plus tôt que tard.

Daredevil : né de nouveau

Avant SDCC, Daredevil avait pratiquement été appelé officiellement dans les grandes ligues du MCU. Nous l’avons eu dans son travail de jour en Pas de retour à la maisonune bénédiction officielle de la star Charlie Cox par Kevin Feige, et plus récemment, de nouveaux showrunners annonçant qu’un Disney + Casse-cou la série était en phase de planification. Et ajoutez quelques camées planifiés comme le Écho série et une entrée dramatique en saut périlleux DD pour clôturer la Elle-Hulk remorque pour faire bonne mesure.





Mais l’homme sans peur était toujours l’homme sans série jusqu’à SDCC. Daredevil : né de nouveau arrivera sur Disney + au printemps 2024, avec DD venant à nouveau aux prises avec l’ennemi juré Wilson Fisk, le Kingpin Vincent D’Onofrio. Né de nouveau est une ligne de bande dessinée classique de Daredevil de l’écrivain et artiste légendaire Frank Miller.

Dans la série, Matt Murdock est poussé à ses limites mentales et physiques par le Kingpin, ruiné professionnellement avec son alter traîné également sur le trottoir de Hell’s Kitchen. Nous avons vu des reflets de l’histoire dans Casse-cou troisième saison de Netflix, mais elle n’a jamais été pleinement intégrée à la tradition de Miller.

Cette renaissance de Disney + nous donnera-t-elle une adaptation plus proche du scénario de la bande dessinée? Et plus important encore, quelle part, le cas échéant, de l’histoire de Netflix sera conservée dans cette résurgence de Casse-cou? Nous le saurons en 2024, mais dans tous les cas, il est bon que Hornhead débarque officiellement dans l’univers cinématographique Marvel.





Captain America : nouvel ordre mondial

Nous avons vu Sam Wilson prendre officiellement le bouclier et le manteau de Captain America pour couronner le tout Faucon et le soldat de l’hiver. Dans cette série, bien qu’il ait été trié sur le volet par Steve Rogers, le bouclier était toujours en jeu selon les tireurs de cordes. Le titre et le matériel Cap ont ensuite été remis à un John Walker mentalement instable, qui a tué en toute impunité dans le rouge, le blanc et le bleu.

Wilson a officiellement pris ce qui lui revenait de droit, et nous avons eu la vague taquinerie habituelle, « Captain America reviendra ». Super, mais quand ? Maintenant, nous savons. Nous verrons Wilson pailleté et protégé Captain America : nouvel ordre mondial le 3 mai 2024.

D’après le titre, il semble que le film explorera plus avant les conséquences de l’échec de la prise de contrôle par les Flagsmashers et l’autre côté de la médaille du despote. Peu importe contre qui il se bat, il est bon de savoir que nous avons toujours une franchise Captain America à espérer.

Panthère noire : Wakanda pour toujours

Une entrée fascinante dans le calendrier à venir des films MCU est Panthère noire : Wakanda pour toujours. Le roi lui-même, Chadwick Boseman, est décédé tragiquement en 2020 après une bataille contre le cancer. Une vie perdue bien trop tôt éclipse évidemment l’excellent travail qu’il avait encore en lui en tant que T’Challa, la panthère noire, mais ne pas revoir Boseman enfiler le costume de vibranium pique.

Alors, où ira la suite? On dirait Wakanda pour toujours suivra le vide de pouvoir laissé par la mort de MCU de T’Challa, sa mère, sa sœur et d’autres alliés s’unissant pour maintenir Wakanda à flot et à l’abri des menaces qui sentent le sang dans l’eau. À la fin de la bande-annonce, nous avons aperçu une silhouette en costume faisant clignoter les griffes de Panther. S’agira-t-il d’une scène de flashback ou est-ce un aperçu de celui qui reprendra le rôle de Black Panther?

Le concept de Wakanda combattant le monde extérieur (à savoir Namor le sous-marinier, présenté également dans la bande-annonce) et eux-mêmes est excellent, faisant écho à des thèmes tels que Batman : Bataille pour le capot. Cela a vu les alliés du Dark Knight lutter pour garder Gotham en ordre tout en se disputant le Batsuit. Tout retour à Wakanda est le bienvenu, même s’il est sans son roi.

Blade, She-Hulk et le reste

Ce qui précède raye les surfaces des phases 5 et 6, mais il y a encore une tonne en dessous. Nous avons Lame, Les Gardiens de la Galaxie Vol 3, Avocat de She-Hulk, Invasion secrète, Loki saison 2, et une armée de personnages supplémentaires à venir dans les salles et les écrans 4K dans les années à venir.

Tous ces nouveaux arrivants rejoindront-ils les rangs d’une nouvelle équipe des Avengers face à de nouvelles menaces, ou seront-ils remplis jusqu’à ce que nous arrivions aux gros canons mentionnés ci-dessus? Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de voir ce que le MCU nous réserve dans le Saga multivers.