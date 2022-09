Marvel : Anthony Mackie ne sait pas si Captain America sera dans Thunderbolts

in

Anthony Mackie a parlé de l’implication de Captain America dans Thunderbolts et l’acteur a été surpris par sa réponse sur la façon dont Marvel est géré.

La Univers cinématographique Marvel Il est bien connu pour garder secrets de nombreux aspects de ses projets, comme cela s’est produit avec la participation d’Andrew Garfield et Tobey Maguire dans Spider-Man : Pas de retour à la maison ou encore le fait qu’ils publient des bandes-annonces avec des scènes qui n’apparaîtront pas dans le film dont ils font la promotion et qui ont pour objectif d’induire en erreur le fandom de la marque qui leur est si fidèle.

En ce sens le Saga du multivers qui a commencé avec la phase 4 du MCU a réussi à surprendre le public du monde entier à plus d’une occasion et c’est maintenant au tour d’un personnage en question de briller comme prévu. De qui parle-t-on? Nouveau Capitaine Amérique! Rappelons que Sam Wilson a accepté le bouclier de vibranium de Steve Rogers et l’héritage du « Héros intemporel ».

Anthony Macky est responsable de se faire passer pour Sam Wilson dans le Univers cinématographique Marvel et dans une conversation avec Variété a été interrogé sur le rôle potentiel de Capitaine Amérique dans le film Coups de foudre qui est l’une des premières que la marque espère exposer lors de la phase 5 du MCU. Quelle a été la réponse de l’acteur ? Quelle surprise!

Captain America sera-t-il dans Thunderbolts ?

« Je ne sais pas »dit Anthony Mackie. « Tu sais comment ça marche. Ils t’appellent la semaine précédente et te disent : ‘Ton cul nous appartient. Viens et viens dans le film.' »de cette façon l’interprète a précisé que merveille Elle maintient une conduite réservée de ses projets, même à l’égard des protagonistes de ces films que la société de production de Kevin Feige veut toucher sans fuites auprès du grand public.

Des rumeurs ont commencé à circuler sur l’implication de Mackie dans Coups de foudre après quoi Sébastien Stan, qui joue Bucky Barnes, a été annoncé pour le film. En raison du lien des personnages dans Le faucon et le soldat de l’hiveril serait logique que merveille Je vais les ajouter dans le même projet. Mais même si Sam Wilson apparaît sur Coups de foudreles fans ne le découvriraient probablement pas avant qu’il ne sorte en salles.

les deux acteurs, Anthony Mackie et Sebastian Stansont un élément fondamental des Avengers et sont censés jouer un rôle important dans tout ce qui se passe dans le Univers cinématographique Marvelnotamment dans le Saga du multivers où Captain America : nouvel ordre mondial sera présenté en première le 3 mai 2024 et Coups de foudre le 26 juillet de la même année.

