Marvel annonce un nouveau documentaire sur Stan Lee pour Disney+

A l’occasion de la célébration de son anniversaire, Marvel Studios vient de confirmer qu’il sortira prochainement un nouveau documentaire sur la légende de la bande dessinée. Stan Lee d’ici 2023. Via son compte Twitter officiel, Marvel a publié une bande-annonce pour le documentaire intitulé » Stan Lee: And Original Documentary ».

Sous-titré » 100 ans de rêve, 100 ans de création, 100 ans de Stan Lee », l’aperçu nous montre que le documentaire sera présenté en première sur Disney + en 2023, mettant en lumière la vie de Lee qui a été reconnu pour avoir donné vie à divers super-héros emblématiques tels que Spider-Man, les Fantastic Four, les X-Men et les Avengers.

L’annonce a été faite à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire de Stan Lee, célébré le 28 décembre. Bien que Lee soit décédé en 2018 à l’âge de 95 ans, de nombreux fans et créateurs de Marvel ont célébré la célébration de la légende de la bande dessinée. A cette date, beaucoup se rendent sur les réseaux sociaux pour se souvenir de l’écrivain Marvel.

L’artiste Humberto Ramos il a même célébré l’anniversaire de Stan Lee début décembre, l’attirant aux côtés de certains des autres personnages emblématiques qu’il a créés tout au long de sa carrière. Le compte Twitter de Marvel Entertainment publie chaque semaine depuis le 7 décembre en l’honneur du 100e anniversaire de Lee.

DC a annoncé sa propre célébration de Lee avec » Tales From Earth-6: A Celebration Of Stan Lee ». L’anthologie comprendra dix histoires mettant en vedette les versions de Lee de divers personnages de DC, dont Batman, Superman et Wonder Woman.

» Stan Lee: An Original Documentary » sera présenté en première sur Disney + en 2023.