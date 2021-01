Marvel annonce un documentaire «  Derrière le masque  » pour Disney +

Un nouveau documentaire Marvel arrive à Disney + le mois prochain et il semble qu’il plongera profondément dans l’histoire de Marvel.

Marvel a annoncé qu’un nouveau documentaire intitulé Derrière le masque sera lancé sur Disney + le 12 février 2021. Il y a peu de détails connus avec certitude sur ce documentaire, mais il devrait présenter une grande variété d’invités. On pense que le documentaire examinera la montée en popularité de personnages de bandes dessinées tels que Black Panther, Miles Morales, Mme Marvel, Luke Cage, les X-Men et Captain Marvel.

Voici le synopsis de Derrière le masque:

Depuis le tout début de la bande dessinée, les identités secrètes font partie intégrante des super héros et des méchants menant une vie «normale». Mais ce sont les personnages qui résonnent en nous à travers des générations de fans. Depuis l’avènement de l’ère Marvel de la bande dessinée au début des années 1960, les écrivains et artistes de Marvel ont utilisé la notion d’identité pour examiner l’évolution du concept d’égalité des droits. Ces créations et histoires légendaires de Marvel n’ont pas seulement reflété le monde extérieur à notre fenêtre – elles sont devenues le reflet de notre propre identité et de qui nous sommes vraiment.

Cela semble avoir tous les ingrédients d’un excellent documentaire, et il sera amusant de voir quelles nouvelles histoires sur nos personnages de bandes dessinées préférés sont partagées dans quelques semaines.

Derrière le masque fera ses débuts sur Disney + sur 12 février 2021.