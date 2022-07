Marvel a trouvé le réalisateur d’Avengers : La Dynastie Kang

MERVEILLE

Un cinéaste à succès revient à Marvel pour réaliser le cinquième film Avengers. Découvrez à quoi ressembleront les nouvelles phases en l’absence d’Iron Man et de Captain America !

© GettyKevin Feige a annoncé Avengers : la dynastie Kang.

La Univers cinématographique Marvel Il ne cesse d’étonner ses fidèles fans. En 2019, la franchise de super-héros a marqué la fin d’une époque avec Avengers : Fin de partie. Dire au revoir à des personnages emblématiques comme Iron Man ou Captain America, il semblait difficile de trouver des rôles qui pourraient combler cette lacune. Cependant, le lancement de chars comme Spider-Man : Pas de retour à la maison Soit Doctor Strange dans le multivers de la folie Ils ont clairement indiqué qu’il restait encore beaucoup à explorer dans les différentes phases promises par la société de Kevin Feige. À quoi ressemblera le cinquième volet des Avengers ?

La vérité est que les principaux Avengers pourraient fuir les projecteurs. Avec ce film réalisé par les frères Russo, Robert Downey Jr et Chris Evans Ils ont dit au revoir à leurs rôles en grand après une bataille inoubliable contre Thanos. Pour sa part, Scarlett Johansson a brillé sur Veuve noireson premier film solo, tandis que Jérémy Renner l’a fait dans oeil de faucon, la série disponible sur Disney+. De même, Chris Hemsworth Fraichement publié Thor : Amour et tonnerrele quatrième film du dieu du tonnerre, tandis que Marc Ruffalo il est proche du neuf elle hulkune émission en streaming.

Il est évident que les premiers super-héros de cet univers cinématographique se sont retirés. Cependant, il existe d’innombrables stars prêtes à prendre leur place. Ce sera le cas par exemple pour Anthony Macky dans le rôle principal de capitaine amérique 4. Mais… Et les Avengers ? Comme annoncé par Kevin Feige lui-même dans le Comic Con de San DiegoIl y a encore au moins deux autres films Avengers dont la sortie est prévue dans quelques années. Et bien que cela semble un peu lointain, en réalité, les deux projets sont déjà en cours.

sera le 2 mai 2025 quand il sort en salles Avengers : la dynastie Kanget le 7 novembre de cette même année quand on sait enfin ce que c’est Avengers : Guerres secrètes. Quels personnages seront de la partie ? De quoi parlera l’intrigue ? En fait, il reste encore quelques mois pour connaître ces détails en profondeur. Et c’est que vous devrez encore terminer la phase 4 avec elle hulk Oui Panthère noire : Wakanda pour toujours.

De même, en 2023, la phase 5 commencera avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniasuivi de Les Gardiens de la Galaxie vol. 3, Secret Invasion, The Marvels, Echo, Loki Saison 2, Ironheart, Blade, Agatha : Coven of Chaos, Captain America : New World Order, Daredevil : Born Again et se terminant par Coups de foudre. De son côté, le début de la phase 6 sera donné avec la première de Les quatre Fantastiques le 8 novembre 2024. Bien qu’il reste quelques sorties de séries et de films jusqu’à la première de Avengers : la dynastie KangCertains détails sont déjà connus.

+ Qui sera le réalisateur d’Avengers : La Dynastie Kang ?

Celui choisi pour diriger Avengers : la dynastie Kang il a été Destin Daniel Crettonle cinéaste à l’origine du succès de Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Tel que rapporté par The Hollywood Reporter, après avoir soulevé 432 millions de dollars mondial avec le film mettant en vedette Simu Liu, le réalisateur a signé un contrat global avec Marvel. Il développera ainsi une série avec Andrew Guest sur Wonder Man, en plus d’une suite à Shang-Chi qui est déjà en préparation. Qu’est-ce qu’il serait Avengers : la dynastie Kang? Il convient de rappeler que dans Loki, Jonathan Majors apparu pour la première fois dans la peau de Kang, pour revenir avec une version différente du personnage dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

