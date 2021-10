Marvel a retardé six films dont Thor 4 et Black Panther 2

in

merveille Il a surpris aujourd’hui avec une annonce inattendue dans laquelle il signalait le retard de six films très attendus par les adeptes de la marque. Ainsi, la phase 4 du Univers cinématographique Marvel seront affectés et ceux qui souhaitent voir comment les histoires des différentes franchises progressent devront avoir un peu plus de patience.

Des films comme Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor : Amour et Tonnerre et Panthère noire : Wakanda pour toujours, sera publié à des jours autres que ceux qui ont été établis jusqu’à aujourd’hui. Tout indique que ces films allaient faire avancer le MCU Phase 4 même en le révolutionnant avec différentes alternatives.

Un autre film qui a été affecté par cette décision exécutive est Les merveilles, la bande qui trouve le Capitaine Marvel unissant nos forces avec monique rambeau et la jeune héroïne qui sera introduite dans sa série de Disney+, Mme Marvel. Encore un autre exemple de la dynamique et de l’interconnectivité que les propriétés de la marque montrent encore et encore. !Kevin Feige fait un travail phénoménal !

N’oublions pas non plus les dates annoncées pour des titres qui n’ont pas encore été dévoilés, comme Lame, Quatre Fantastiques et jusqu’au tome III du gardiens de la Galaxie. Si l’on ajoute à tous ces films la série de Disney+ Quoi She-Hulk, chevalier de la lune et ce qui précède Mme Marvel, les fans de la marque auront beaucoup de contenu à apprécier.

+ Les changements

– Thor : Amour et Tonnerre est passé du 6 mai 2022 au 8 juillet 2022.

– Panthère noire : Wakanda pour toujours est passé du 8 juillet 2022 au 11 novembre 2022.

– Les merveilles est passé du 11 novembre 2022 au 17 février 2023.

– Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie Il est passé du début de 2023 au 28 juillet de la même année.

– Deux films quelconques ont été entièrement retirés de l’ordre du jour.

– Un troisième versement indéterminé a été avancé du 10 novembre 2023 au 3 novembre de la même année.

